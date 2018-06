“Adesso piantala!” ‘Che tempo che fa?’ | la Littizzetto affonda il neo ministro e in rete

caffeinamagazine

: @matteosalvinimi adesso piantala con la propaganda. Persino maroni te l’ha detto. Metti da parte i social e mettiti… - FusionFai : @matteosalvinimi adesso piantala con la propaganda. Persino maroni te l’ha detto. Metti da parte i social e mettiti… - maurizio_62 : @claudioamen63 @SI_sinistra bravo! adesso piantala con la pubblicità del gioco d'azzardo e sarai apprezzato anche da me! - gingetto7750 : @vittoriozucconi Adesso piantala di insultare. Riporti 1tweet di un Andrea e lo associ al governo fascista, già ave… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Luciananon è una che le manda a dire e pure stavolta non le manda a dire. Nel mirino della comica piemontese entra subito un neodella squadra di governo Conte che, nei giorni scorsi, aveva scosso il mondo delle politica con alcune frasi che avevano fatto saltare dalla sedia le comunità Lgtb. Si tratta di Lorenzo Fontana, titolare del dicastero per la famiglia che aveva detto: “Per la legge, le famiglie gay non esistono in questo momento”. Parole alle quali la comica aveva così ribattuto: “E poi c’è Lorenzo Fontanaper la famiglia e per la disabilità, che questa settimana ha detto che non esistono le famiglie arcobaleno. Esistevano fino a 3 mesi fa, adesso non esistono. Forse bisogna fare una nuova formula, ‘nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia, finché Fontana non ci separi’. Io non ho niente contro Fontana, ho degli amici ...