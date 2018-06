Accelerata Cagliari | Giulini fiuta il colpo per la mediana

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018)pronto a scatenarsi sul mercato, il patronha unin canna per il centrocampo del nuovo tecnico Maran Ilalle prese con il calciomercato che sta entrando pian piano nel vivo. La società sarda sta trattando col Parma la cessione di Cigarini, ma nel frattempo si paventa un nuovo acquisto per la. Secondo le indiscrezioni raccolte da Skysport, i sardi sarebbero in vantaggio sull’Atalanta nella corsa a Castro, centrocampista duttile del Chievo Verona. Non più giovanissimo, ma di certo esperto ed abile negli inserimenti, Castro potrebbe far comodo al tecnico Maran, il quale lo conosce molto bene per averlo allenato in terra scaligera. L'articoloilper laSPORTFAIR.