Abbronzatura sana | le regole fondamentali

(Di martedì 5 giugno 2018) L’estate è arrivata ed è il momento di dedicarsi alla tintarella. Per ottenere un’è fondamentale seguire alcune. Per prima cosa è importante utilizzare sempre la crema solare, scegliendola in base al proprio fototipo con un fattore di protezione che non sia mai inferiore a 15, per proteggere la pelle dai danni provocati dai raggi UVA e UVB. Ricordatevi di spalmarla su tutto il corpo, in particolare sulle zone più sensibili, almeno trenta minuti prima di esporvi al sole. In questo modo il solare avrà il tempo di agire e sarete protette per tutto l’arco della giornata. Se siete al mare oppure in piscina non dimenticate di riapplicare la crema dopo una bella nuotata, molti prodotti infatti tendono a perdere di efficacia a contatto con l’acqua. Spalmate una dose generosa soprattutto sui nei, sulle macchie della pelle e sulle cicatrici, punti ...