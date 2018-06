A Milano al ristorante Belè | atmosfera speakeasy | con un twist

Milano - "VEGANO DI M..." : AGGREDITO AL RISTORANTE/ Tre giovani arrestati tornano liberi - uno ai domiciliari : Un gruppo di quattro ragazzi "bene" è stato arrestato a MILANO dopo un'aggressione violenta verbale e fisica a cliente di un RISTORANTE solo perché vegano.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:13:00 GMT)

Le Petit Bistrot a Milano Centrale : prezzi del ristorante - recensioni Tripadvisor - contatti e indirizzo : A Milano Centrale sorgono due locali dal nome quasi omonimo: Le Petit Bistrot in Via S. Giovanni sul Muro, 4, e il Bistro ‘Petit’ in via Amerigo Vespucci 5. Le Petit Bistrot si trova nella zona della stazione Centrale, più precisamente a 400 metri da Piazza Gae Aulenti ed a circa 500 metri da Corso Como e Porta Garibaldi. Su Tripadvisor si classifica come il 3.034 di 6.774 ristoranti a Milano e ha 45 recensioni che gli fanno ...

Apre Torre - il ristorante di Fondazione Prada a Milano : «Solo le opere minori appartengono a un genere». Ecco la sentenza che ci riaffiora alla coscienza al cospetto dei 60 metri di altezza, del candore sussiegoso, leggermente spettrale, e della forma irregolare ai limiti dell’impossibile della nuova Torre di Fondazione Prada, in largo Isarco, a Milano. LEGGI ANCHEMilano: Apre la Torre alla Fondazione Prada Il parallelepipedo, di vetro e cemento chiaro, offre infatti ciascuno dei suoi piani a ...

Tenoha il ristorante (e lifestyle store) giapponese da non perdere a Milano : Se la Cina sta colonizzando il mondo, il Giappone è protagonista a Milano. Lo dimostra l’ultimo grande investimento nipponico nella capitale meneghina, l’apertura di Tenoha Milano, il sofisticatissimo lifestyle store tutto Made in Japan: 2.500mq in Via Vigevano, a due passi dai Navigli, in una zona già popolata da numerosi locali in stile giapponese. Un luogo ideato per portare il meglio di Tokyo a Milano, dove trovano spazio un ristorante e un ...