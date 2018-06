vanityfair

: A Firenze arriva la coppa del mondo di Quidditch - TravellerItalia : A Firenze arriva la coppa del mondo di Quidditch - ToscanaTweets : A Firenze arriva la coppa del mondo di Quidditch - Vanity - CineclubIntDist : The Constitution-Due insolite storie d’amore arriva a Firenze, allo Spazio Uno, mercoledì 13 giugno! -

(Di martedì 5 giugno 2018) Un torneo in grande stile, che richiama partecipanti da ogni parte del. Un evento scenografico come quelli che abbiamo letto (e visto) seguendo la saga di Harry Potter. Per i 20 anni dall’uscita del primo libro della fortunata storia inventata da J. K. Rowling, gli eventi sono molti (come la mostra a Milano, Harry Potter- The Exhibition), ci sono luoghi dove trovare la magia del mago in tutto il, e uno è senza dubbio questo: adal 27 giugno al 2 luglio si terrà il più grande torneo dinella storia dei babbani, l’Iqa World Cup 2018, con 31 Paesi partecipanti, che raduneranno i loro atleti nell’area del Campo di Marte, con incontri, eventi, feste. (Photo by Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images) Ma come funziona, il, senza magia? Niente voli in picchiata né palle incantate come neldi Harry Potter: in quello reale il ...