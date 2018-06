62 persone sono morte per l’eruzione del vulcano del Fuego | in Guatemala

15 persone sono state arrestate a Milano per spaccio di droga - fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan : Lunedì mattina gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato quindici persone nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga in città. Delle quindici persone arrestate, due erano precedentemente detenute. Gli ordini di arresti emessi dalla Procura di Milano sono in The post 15 persone sono state arrestate a Milano per spaccio di droga, fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan appeared first on Il Post.

Migranti - naufragio nell'Egeo : morte nove persone - sei sono bambini - : Il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. La barca avrebbe registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya. Cinque persone sono state salvate, una è ...

Chi porta gli occhiali è più intelligente? / Studio rivela che le persone con alto Qi spesso sono miopi o... : Chi porta gli occhiali è più intelligente? Studio rivela che le persone con un Qi più alto spesso sono quelle che ci vedono di meno, ma sarà vero? Ecco tutte le motivazioni in merito.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Le persone morte a causa dell'uragano Maria a Porto Rico sono 4.600 e non 64 : Lo dice uno studio dell'Università di Harvard che contraddice i dati ufficiali

L'eugenetica contemporanea : i genetisti possono creare una generazione di persone sane - : E nonostante sia praticamente impossibile curare una disfunzione genetica, oggi la scienza è in grado di impedire la diffusione delle mutazioni ai figli. Sputnik vi racconta come i genetisti possono aiutare a creare una generazione di persone sane. "Fra i miei clienti c'era una ...

Paul Krugman : "Le persone non sono abbastanza allarmate riguardo alla situazione italiana" : "Le persone non sono sufficientemente allarmate riguardo alla situazione italiana". È quanto sostiene in un tweet l'economista americano premio Nobel Paul Krugman."A suo modo - scrive - è una minaccia per l'ordine liberale paragonabile al trumpismo". Krugman si dice d'accordo con un editoriale pubblicato dal Financial Times e firmato da Wolfgang Munchau, secondo il quale "L'Italia indica la strada verso la la fine della democrazia ...

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all'angolo con via Chiesa della Salute. I

Sparatoria Texas - il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano : "Racconterete chi sono"

Più di cento persone sono morte nell'incidente aereo all'Avana : Un Boeing 737 è precipitato poco dopo il decollo vicino all'Avana: ci sono anche tre sopravvissuti, in condizioni gravi

Usa : sparatoria in una scuola in Texas - ci sono persone ferite - LIVE : sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. La scuola e' in lockdown. "Questa mattina si è verificato un incidente nella scuola superiore che ha coinvolto uno sparatore attivo. Il distretto ...

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

Healthcare e cyber sicurezza : anche le singole persone sono sotto attacco : ... le email malevole prendono di mira i pazienti, e gli hacker sottraggono con regolarità dati clinici sensibili: lo stato della cybersecurity nel mondo della sanità è stato preso in esame da ...

India - crolla cavalcavia in costruzione e uccide almeno 19 persone : "Sono stati schiacciati" : Un cavalcavia in costruzione è crollato nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, in India. Il bilancio provvisorio è di 19 morti e almeno 30 feriti: "almeno quattro auto sono state schiacciate dai blocchi di cemento". Ancora ignote le cause dell'incidente.

