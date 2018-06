“50% di possibilità” Nate siamesi | le figliolette del noto calciatore operate Ecco come

caffeinamagazine

(Di martedì 5 giugno 2018) Affidarsi a Dio, quando tutto sembra sfumare. Così sono riusciti a far fronte a una situazione che avrebbe atterrito chiunque. Vittime, il bene più prezioso, le loro due gemellineattaccate all’altezza dell’addome e col fegato in comune. Una storia italiana di quelle belle, che ha per protagonista un exdi serie B, sua moglie Claudia e le piccole Evelina ed Elisabetta,nell’agosto dello scorso anno. Avevano salutato quella gravidanza con gioia poi qualcosa nello sviluppo dei feti era sembrata anomala e le chance di sopravvivenza dopo la necessaria operazione erano solo del 50%. I pensieri che si affollano e la scelta di tentare anche contro la statistica affidandosi alla fede e all’appoggio di un sacerdote di Cremona, la città dove vivono. Federico, ex difensore che vanta 100 presenze con il Mantova in serie B, si è ritirato ...