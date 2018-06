5 motivi per amare il film di Sense8

Il parco nazionale dei Virunga - nella Repubblica Democratica del Congo - rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza : Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza. Il parco, che è il più antico dell’Africa e uno dei più visitati, è famoso perché ospita i gorilla The post Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza appeared first on Il Post.

Iliad : addebiti strani per gli utenti TIM che chiamano il nuovo operatore. I motivi : Di fatto quello che è giunto agli onori della cronaca nelle ultime ore è l'anomalia nei confronti di alcuni utenti TIM che chiamando numeri Iliad si sono visti addebitare le chiamate anche se fossero ...

Uomini e Donne - il mea culpa di Nilufar non è andato in onda per motivi tecnici : Il dating show "Uomini e Donne" è andato in pausa estiva da alcuni giorni, infatti lo scorso venerdì 1 giugno 2018 è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 217/2018. Nonostante questo, molti fan continuano a cercare notizie sui tronisti e corteggiatori. Da alcuni giorni, molti telespettatori si sono posti quest'interrogativo: "per quale motivo non è stata trasmessa la confessione di Nilufar dove ammette di aver avuto una storia con ...

Alejandro Penaranda assassinato in Colombia/ Calciatore del Cortulua ucciso per motivi passionali? : Alejandro Penaranda assassinato in Colombia: tragica fine per il Calciatore del Cortulua, attaccante di 24 anni, è stato ucciso per motivi passionali?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:50:00 GMT)

Panchina Real Madrid - ecco i motivi dell’addio di Zidane : il nome in pole per il sostituto : Panchina Real Madrid – Shock Real Madrid nelle ultime ore, attraverso una conferenza stampa il tecnico Zinedine Zidane ha annunciato l’addio. Un fulmine a ciel sereno in casa Blancos, il Real è reduce dalla vittoria di tre Champions League consecutive e non sembravano esserci i margini di un possibile divorzio. Ma perchè Zidane ha deciso di andare via? Perchè vuole lasciare da vincente, il tecnico è consapevole che la prossima sarà ...

12 motivi per smettere di fumare : Una recente indagine promossa da Fondazione Veronesi e condotta da AstraRicerche su un campione di 1.502 donne italiane fra i 15 e i 65 anni ha evidenziato come le malattie correlate al tabacco siano in forte aumento. Se il tasso di fumatori fra gli uomini continua a scendere quello delle fumatrici è invece tornato a salire. E nuovi dati indicano che il rischio è perfino sottostimato: a fumare è il 45% delle donne, il 38,6% lo fa tutti i giorni. ...

Nazionale - Leonardo Bonucci lascia il ritiro per “motivi personali” : Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali, il difensore si riaggregherà domani sera al gruppo Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente ...

Ismaele Lulli - sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia : ergastolo ai due imputati : Ismaele Lulli, sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia: ergastolo ai due imputati La Corte d’assise d’appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per Igli Meta e ha applicato la stessa pena per Marjo Mema, condannato in primo grado a 28 anni e quattro mesi. L’accusa è di aver sgozzato nel luglio 2015 Ismaele Lulli, […] L'articolo Ismaele Lulli, sgozzato a 17 anni per motivi di gelosia: ergastolo ai due imputati proviene da NewsGo.

Sondaggi politici : M5S e Salvini - 56 motivi per andare al voto insieme Video : Il ritorno alle urne è un dato di fatto. Inizio 2019 o, più realisticamente, a settembre di quest'anno. A tracciare le coordinate è stato Carlo Cottarelli, incaricato dal presidente Sergio Mattarella [Video] per la formazione di un nuovo esecutivo dopo l'esperienza fallimentare del professor Giuseppe Conte. Il naufragio per il governo del cambiamento cit. Di Maio è avvenuto al largo della Sardegna, dove Paolo Savona è stato mantenuto prigioniero ...

Pestato in strada per motivi passionali : denunciati due fratelli : VILLA CASTELLI - Hanno picchiato un uomo sulla pubblica via, per poi allontanarsi. I carabinieri della stazione di Villa Castelli, al culmine di un'attività investigativa, hanno individuato i presunti ...

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...