10 modi per fare accettare il fratellino al figlio maggiore

modica - area per addestrare i cani salva-persone : Un’area dedicata ai cani a Modica. Si trova in contrada Michelica e serve per l'addestramento e il tempo libero.

Luigi Di Maio corteggia il leghista Alberto Brambilla per modificare la riforma Fornero : La modifica alla riforma Fornero è sul tavolo di Luigi Di Maio insieme ad altri dossier su Ilva, Alitalia, tv, reddito di cittadinanza. Proprio per quanto riguarda la legge sulle pensioni il neo ...

Salvini e Di Maio - i primi passi : 'finita la pacchia per i clandestini'. 'modifiche a jobs act e pensioni' : Il neo ministro dell'Interno tocca subito il tema dei migranti e annuncia che domani andrà a Pozzallo. 'Applicheremo la quota 100 per superare la Fornero' assicura il ministro del Lavoro -

Google testa alcune modifiche grafiche per l’app YouTube : Il team degli sviluppatori di YouTube sta testando una nuova versione dell'app con la quale è stata implementata qualche modifica alla schermata iniziale L'articolo Google testa alcune modifiche grafiche per l’app YouTube proviene da TuttoAndroid.

Morte Sana Cheema - due arresti : tangente per modificare autopsia/ Pakistan - tentarono di manomettere referto : Morte Sana Cheema, due arresti: tangente per modificare autopsia. Nuovi sviluppi in Pakistan: tentarono di manomettere i referti dietro il pagamento di una tangente(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Sana Cheema - altri due arresti : tangente per modificare risultati dell’autopsia : Ci sono anche altri due arresti nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Sana Cheema. Un team della Forza anticorruzione (ACE) del Pakistan ha arrestato ieri due persone, un vice ispettore di polizia ed un dipendente dell’Agenzia di Scienze forensi del Punjab (Pfsa), per aver chiesto e ricevuto una tangente per modificare, senza però riuscirvi, il rapporto dell’autopsia sull’omicidio della italo-pachistana Sana Cheema. ...

Carabinieri - due arresti per droga a modica bassa : Modica bassa sicura: 2 arresti dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Un 22enne e un 26enne trovati in possesso di droga.

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : la nuova patch sui test server modifica le armi da lancio e migliora le performance : I giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno richiesto a gran voce miglioramenti per il gioco e, poco fa, PUBG Corp ha annunciato una nuova roadmap, promettendo varie migliorie sotto molti aspetti.A quanto pare, il team sta mantenendo le promesse ed ecco la nuova patch PC sui test server che introduce alcune interessanti novità. Innanzitutto l'aggiornamento sarà disponibile per tutti nel corso di questa settimana e, stando alle note della ...

Non lasciare il bicchiere d’acqua per la notte sul comodino. Ecco perchè : Bere, bere e bero molto. L’acqua fa parte della nostra vita e bere è importante, fino a due litri al giorno come si raccomandano i medici. Fermo restando che molti non arrivano neanche alla metà delle dosi consigliate, l’abitudine di tenere un bicchiere d’acqua per bere durante la notte sul comodino, è sconsigliata. Molti lo fanno anche per avere l’acqua a temperatura ambiente per la mattina, altra cosa che fa molto bene ...

5 modi per essere stilosa e carina anche in palestra : In un mondo perfetto, nessuno si dovrebbe preoccupare del suo aspetto quando si allena in palestra . Tuttavia, se ti viene l'ansia ogni volta che vedi un tapis roulant, sappi che non sei l'unico. ...

Governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d’accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni. L'articolo Governo: Salvini, modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d’accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni. L'articolo Governo: Salvini, modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimbo salvato a modica da personale 118 : Un encomio al personale del 118 che a Modica ha salvato un Bimbo di 5 anni è arrivato dal padre del Bimbo stesso che esprime gratitudine

Incidente al Foro Boario di modica - operaio 35enne cade da un tetto : Un operaio di 35 anni oggi pomeriggio è precipitato dal tetto di una struttura del Foro Boario di contrada Aguglie a Modica. Trasferito a Catania.