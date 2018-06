huffingtonpost

10 insalate lattuga-free che renderanno gustosa la vostra estate

(Di martedì 5 giugno 2018) Chi dice che una buona insalata deve per forza contenereo simili? Leche vi presentiamo qui sono deliziose, piene di ingredienti nutrienti e gustosi - si va dal mais fresco, passando per la quinoa, fino all'avocado - e sono prive dial 100%. Preparatevi a scoprire nuove ricette ed ingredienti per la!1. Insalata di fagioli neri, mais e avocado con vinaigrette Chipotle-HoneyDetta anche "veggie crack", questa insalata di fagioli neri e mais è un piatto molto popolare. La vinaigrette è simile alla salsa Chipotle-Honey.2. Insalata di asparagi grigliati e fetaQuesto è il tipo di insalata da' grande soddisfazione e ti porta a pensare che potresti essere un vegetariano molto felice. Non dimenticare pane caldo e croccante per fare scarpetta.3. Insalata di quinoa tailandese con erbette aromatiche e vinaigrette di limeQuesta insalata ...