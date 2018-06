Yaya Touré | Pep Guardiola ha dei problemi con le persone di colore

Marsiglia scatenato : Fellaini e Yaya Tourè nel mirino di Rudi Garica : Fellaini e Yaya Tourè sono gli uomini individuati da Rudi Garcia per rafforzare la mediana del suo Marsiglia in vista della prossima annata L’Olympique Marsiglia punta sul nazionale belga Marouane Fellaini per rafforzare il centrocampo, è quanto sostiene ‘L’Equipe’ secondo cui il club transalpino, finalista quest’anno dell’Europa League persa contro l’Atletico Madrid, ha messo nel mirino il giocatore del ...

Manchester City : Yaya Tourè dice addio ai Citizens - : Gli auguro il meglio e mi auguro che possa restare nel mondo del calcio. Un consiglio per lui? Non sono la persona adatta per dirgli cosa è meglio fare. Se avrà ancora voglia di giocare però deve ...

Napoli - Diawara : 'Non immaginavo il mio primo gol. Spero di arrivare ai livelli di Yaya Touré. Sullo scudetto...' : Il centrocampista del Napoli , Amadou Diawara , autore della rete decisiva nel match contro il Chievo , ha parlato a Premium Sport : 'Gol importantissimo per la squadra e per me. È il mio primo in Serie A e sono molto contento per questo. Dedico la rete a mia madre, che è morta un anno prima che io venissi in Italia. Non ...