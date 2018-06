Xiaomi Mi 8 sbarca su GearBest con tanti altri prodotti Xiaomi in offerta

Xiaomi - un altro pezzo di Cina sbarca in Italia : Apple e Samsung tremano? : Xiaomi è il quarto produttore di smartphone al mondo, ma i telefonini sono solo una fetta della sua produzione. Il modello di business si basa su tre pilastri: hardware, servizi Internet e new retail.

Xiaomi sbarca in Italia : tutto quello che dovete sapere su prodotti - garanzia e prezzi : Xiaomi sbarca ufficialmente in Italia, Scopriamo tutto sul produttore cinese tanto amato dai geek: cosa venderà in Italia, perché i prezzi cambieranno e come cambierà la garanzia. L'articolo Xiaomi sbarca in Italia: tutto quello che dovete sapere su prodotti, garanzia e prezzi proviene da tuttoAndroid.

Xiaomi sbarca ufficialmente in Italia - che cosa cambia per i consumatori : Dopo tante voci ora è ufficiale: Xiaomi arriverà in Italia con un evento di presentazione che si terrà a Milano il 24 maggio. Che cosa cambia? Parecchio, anche se sono già tanti i dispositivi dell’azienda cinese nelle mani degli utenti Italiani. Se finora, però, ci si doveva affidare a importatori terzi o, negli ultimi mesi, ad Amazon, tra qualche settimana l’acquisto sarà più semplice e sicuro, specie in termini di garanzia (biennale sugli ...