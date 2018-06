Xenofobia | consigli e proposte anti-Salvini per non disperdere energie

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Come mantenere lucidità mentale ed equilibrio psicologico, innanzitutto. E come contrastare efficacementee securitarismo paranoico e vendicativo, come far avanzare, nonostante tutto, la società nel senso della sostenibilità e della convivenza. Questi credo siano gli interrogativi per alcuni (spero siano alcuni) milioni di persone dopo l’avvento del mulino arinnovabile al Ministero degli Inferni. Nota: in questo post non mi occupo delle divisioni “tutte politiche” ma di sentimenti e problemi che accomunano-ruspisti di aree diverse. Prima di tutto è meglio evitare la continua confusione, il continuo accavallamento tra dichiarazioni, annunci futuribili, risposte, minacce e veri e propri atti di governo. Certo le parole dei governdovrebbero essere più importe pesate delle parole degli “opinion leader” ma nel caso disappiamo che non ...