Vampyr : l'action-RPG di Dontnod è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Vampyr, l'action RPG dal forte comparto narrativo di Dontnod Entertainment, già recensito sulle nostre pagine, è oggi disponibile nei negozi - vestite i panni del Dr. Jonathan Reid, appena trasformatosi in vampiro, e preparatevi ad essere salvatori o carnefici di una Londra del 1918, su PlayStation 4, Xbox One e PC!In Vampyr seguirete il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla ...

ONRUSH : il combat racer è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : ONRUSH, il combat racer di Codemasters recensito sulle nostre pagine, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One. Per festeggiare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra la carneficina che puoi scatenare nel gioco.Una nuova interpretazione del genere racing, ONRUSH enfatizza il gioco di squadra in quanto rimuove i tradizionali punti di riferimento come la linea di partenza / arrivo e offre nuove ...

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l’unica alternativa consiste nell’utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un’indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai ...

State of Decay 2 : la versione per Xbox One X è più bella di quella per S ma il frame-rate è più basso - analisi comparativa : State of Decay 2, l'esclusiva per Xbox One e PC, unisce il setting dell'apocalisse zombie con una modalità cooperativa online fino a 4 giocatori in un concept davvero riuscito. La sopravvivenza è l'elemento più importante: sarete chiamati a esplorare un'area vasta e completamente aperta in cerca di armi e oggetti utili per conquistare zone sicure e trovare nuovi posti per far migrare la vostra comunità di sopravvissuti. Espande in tutte le ...

GTA : San Andreas - Midnight Club LA e Table Tennis in arrivo su Xbox One : Microsoft continua a portare avanti il suo apprezzatissimo servizio di retrompatibilità, che permette agli utenti Xbox One di continuare a divertirsi con i loro vecchi titoli Xbox ed Xbox 360. Oggi Rockstar ha fatto sapere tramite un post su Twitter che 3 nuovi titoli (Rockstar ovviamente) verranno aggiunti al catalogo. Stiamo parlando di GTA: San Andreas (saranno giocabili sia la versione Xbox 360 sia quella Xbox), Midnight Club LA e Table ...

Un video analizza le versioni console di Dark Souls Remastered : solo su Xbox One X i 60fps fissi : Il 24 maggio scorso i numerosissimi fan di Dark Souls sono ritornati a Lordran con Dark Souls Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'apprezzatissimo gioco giunta su PS4, Xbox One e PC (la versione Nintendo Switch è in arrivo durante l'estate).In un articolo di Digital Foundry, abbiamo già avuto modo di leggere quali migliorie sono state apportate al gioco, che era stato analizzato in versione PS4 Pro. Ora, grazie a una nuova video analisi ...

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

Focus Home Interactive offre ai giocatori la possibilità di vincere una splendida Xbox One S a tema Vampyr : Se siete fan dell'imminente Vampyr e state pensando di passare a Xbox One, abbiamo un'interessante notizia per voi! Infatti, la compagnia ha annunciato un concorso che mette in palio una splendida console dedicata al gioco.Come segnalato dai colleghi di VG247, avrete la possibilità di vincere una Xbox One S a tema Vampyr con tanto di kit da cacciatore di vampiri. La console, che sarebbe il baule contenente il controller e gli altri oggetti da ...

SAN ANDREAS - MIDNIGHT CLUB : LA e TABLE TENNIS arrivano su Xbox One con la retrocompatibilità : A partire dal prossimo giovedì 7 giugno, un rinomato terzetto di titoli Rockstar per Xbox 360 sarà disponibile anche per Xbox One grazie alla retrocompatibilità: il classico Grand Theft Auto: San ANDREAS ambientato sulla costa occidentale, il frenetico gioco di corse MIDNIGHT CLUB: Los Angeles e la veloce e fluida esperienza competitiva di Rockstar Games presents TABLE TENNIS. MIDNIGHT CLUB: Los ...