Xbox One supporterà Alexa e l' Assistente di Google

Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant - che amplia le azioni disponibili negli USA : Xbox One di Microsoft includerà presto il supporto sia per l'assistente digitale Alexa di Amazon che per Google Assistant. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Xbox One si prepara a supportare Amazon Alexa e Google Assistant, che amplia le azioni disponibili negli USA proviene da TuttoAndroid.

State of Decay 2 : la versione per Xbox One X è più bella di quella per S ma il frame-rate è più basso - analisi comparativa : State of Decay 2, l'esclusiva per Xbox One e PC, unisce il setting dell'apocalisse zombie con una modalità cooperativa online fino a 4 giocatori in un concept davvero riuscito. La sopravvivenza è l'elemento più importante: sarete chiamati a esplorare un'area vasta e completamente aperta in cerca di armi e oggetti utili per conquistare zone sicure e trovare nuovi posti per far migrare la vostra comunità di sopravvissuti. Espande in tutte le ...

GTA : San Andreas - Midnight Club LA e Table Tennis in arrivo su Xbox One : Microsoft continua a portare avanti il suo apprezzatissimo servizio di retrompatibilità, che permette agli utenti Xbox One di continuare a divertirsi con i loro vecchi titoli Xbox ed Xbox 360. Oggi Rockstar ha fatto sapere tramite un post su Twitter che 3 nuovi titoli (Rockstar ovviamente) verranno aggiunti al catalogo. Stiamo parlando di GTA: San Andreas (saranno giocabili sia la versione Xbox 360 sia quella Xbox), Midnight Club LA e Table ...

Un video analizza le versioni console di Dark Souls Remastered : solo su Xbox One X i 60fps fissi : Il 24 maggio scorso i numerosissimi fan di Dark Souls sono ritornati a Lordran con Dark Souls Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'apprezzatissimo gioco giunta su PS4, Xbox One e PC (la versione Nintendo Switch è in arrivo durante l'estate).In un articolo di Digital Foundry, abbiamo già avuto modo di leggere quali migliorie sono state apportate al gioco, che era stato analizzato in versione PS4 Pro. Ora, grazie a una nuova video analisi ...

Giochi in uscita PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC a giugno 2018 : giugno è senza alcun dubbio il mese più atteso dai videogiocatori. Oltre a tutte le novità che verranno annunciate nel corso dell’E3 di Los Angeles, di solito in questo mese arrivano sul mercato numerosi Giochi per le principali piattaforme. Ecco i Giochi in uscita a giugno 2018. Giochi in uscita PS4, Xbox One, Switch e PC a giugno 2018 Per esempio gli appassionati di racing game a giugno dovranno vedersela con l’uscita di MotoGP 18, The Crew ...

Focus Home Interactive offre ai giocatori la possibilità di vincere una splendida Xbox One S a tema Vampyr : Se siete fan dell'imminente Vampyr e state pensando di passare a Xbox One, abbiamo un'interessante notizia per voi! Infatti, la compagnia ha annunciato un concorso che mette in palio una splendida console dedicata al gioco.Come segnalato dai colleghi di VG247, avrete la possibilità di vincere una Xbox One S a tema Vampyr con tanto di kit da cacciatore di vampiri. La console, che sarebbe il baule contenente il controller e gli altri oggetti da ...

SAN ANDREAS - MIDNIGHT CLUB : LA e TABLE TENNIS arrivano su Xbox One con la retrocompatibilità : A partire dal prossimo giovedì 7 giugno, un rinomato terzetto di titoli Rockstar per Xbox 360 sarà disponibile anche per Xbox One grazie alla retrocompatibilità: il classico Grand Theft Auto: San ANDREAS ambientato sulla costa occidentale, il frenetico gioco di corse MIDNIGHT CLUB: Los Angeles e la veloce e fluida esperienza competitiva di Rockstar Games presents TABLE TENNIS. MIDNIGHT CLUB: Los ...

Tre titoli Rockstar diventano retro-compatibili con Xbox One : Tre celebri giochi Rockstar per Xbox 360 diventano retrocompatibili con Xbox One, riporta Gamespot.Il programma Backwards Compatibility di Xbox One introduce dunque tre nuovi celebri titoli dell'importante studio di sviluppo statunitense, stiamo parlando infatti di Grand Theft Auto: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles e Rockstar Games Presents Table Tennis, i quali saranno giocabili su Xbox One a partire dal 7 giugno.Xbox One sta aggiungendo ...

Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One in arrivo? : Un rivenditore austriaco, Gameware, ha inserito nel listino niente meno che le versione PlayStation 4 e Xbox One di Devil May Cry 5.Serve forse altro per supporre che il gioco possa essere annunciato tra pochissimo? Per averne la certezza forse si, e con ogni probabilità avremo le conferme del caso in occasione dell'E3 2018.Il rivenditore austriaco ha catalogato il gioco nel suo listino web, segnalando come data di disponibilità addirittura il ...

Far Cry 3 Classic Edition gira a 1440p e 30fps su PS4 Pro e Xbox One X : Incluso come parte del Season Pass di Far Cry 5 e disponibile più avanti in versione standalone, il remaster Far Cry 3: Classic Edition è stato recentemente sezionato dal canale Youtube VGTech. I risultati sono sorprendenti e suggeriscono che Ubisoft abbia optato per un gioco molto simile sulle piattaforme console.Come riporta Gamingbolt, sulla base di quanto emerso, il gioco rimasterizzato viene eseguito con un target fissato a 30fps con cadute ...

In arrivo un'edizione remaster del primo Borderlands per PS4 - Xbox One e PC? : I fan di Borderlands sono in trepidante attesa del terzo capitolo, un episodio che, stando alle ultime indiscrezione comparse in rete, dovrebbe proporre nuovamente la gradita modalità co-op per 4 giocatori.In attesa di capire quando potremo mettere le mani sul nuovo gioco della serie, ecco spuntare un'interessante notizia riportata da Gematsu. A quanto pare, la Korean Game Rating Board avrebbe classificato Borderlands: Game of the Year Edition ...

Le versioni PS4 e Xbox One di Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr subiscono un nuovo rinvio : L'uscita di Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr già aveva subito un rinvio, il gioco era originariamente previsto per l'8 maggio, in seguito fu annunciato lo slittamento al prossimo 5 giugno ma, a quanto pare, nemmeno in questa occasione vedremo il nuovo action RPG dedicato al famoso universo di Warhammer arrivare su console.Come riporta Gamingbolt, è stato ora annunciato che il rilascio del gioco sarà ritardato per console e non è stata ...

PUBG : i problemi di performance su Xbox One saranno sistemati nelle prossime settimane : Una settimana fa è stata rilasciata una patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, oltre ad introdurre la mappa Miramar l'aggiornamento avrebbe dovuto migliorare sensibilmente le performance di gioco. Tuttavia i giocatori hanno notato un calo drastico delle prestazioni dopo aver installato la patch, Bluehole ha però preso in mano la situazione e ha rassicurato i fan tramite un post sul forum Xbox.Come infatti riporta ...

Annunciato LEGO DC Super-Villains - in arrivo a ottobre per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment oggi hanno Annunciato LEGO DC Super-Villains, il primo gioco LEGO a mettere i giocatori al centro di un'avventura interamente dedicata ai supercriminali, con tutti i loro personaggi e scenari preferiti dell'universo DC. Per la prima volta un gioco LEGO offre ai giocatori la possibilità di creare e vestire i panni di un supercriminale DC per tutto il gioco. ...