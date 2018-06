La Migrazione degli Sviluppatori e tutti i video del keynote WWDC 2018 sono su YouTube - : Questa volta però invece di uccelli e pesci, la specie migratoria studiata è quella degli Sviluppatori che dopo 11 mesi di ibernazione volano da ogni angolo del mondo in California per l'appuntamento ...

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

Apple prende in giro Android sul palco del WWDC 2018… e ha ragione : Oggi è la giornata di Apple , che sta presentando le sue novità per la prima metà dell’anno durante il suo keynote WWDC 2018. […] L'articolo Apple prende in giro Android sul palco del WWDC 2018… e ha ragione proviene da Tutto Android .

WWDC 2018 - da Book all'IA di Siri : ecco le novità Apple per iOS e Mac - La diretta : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

WWDC 2018 - tutte le novità Apple per iOS e Mac - La diretta : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le nuove piattaforme della Mela

Apple WWDC 2018 : tutte le novità del brand di Cupertino Video : È iniziato il conto alla rovescia per l'Apple WWDC 2018, l'evento speciale che tutti gli appassionati del brand di Cupertino attendono ogni anno. A partire dalle 19 ora italiana, sara' possibile re in streaming la presentazione Keynote tenuta dal CEO Tim Cook, in diretta da San Jose. Al centro dell'evento, secondo quanto si apprende in rete, sara' l'aggiornamento al sistema operativo IOS 12 per i dispositivi iPhone e iPad attualmente sul ...