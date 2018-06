WRC - Rally Italia Sardegna 2018 | i dettagli | il percorso e la novità delle dirette tv

WRC - Rally di Portogallo : le pagelle : Al punto che M-sport decide di farlo ritirare per poter testare dei pezzi nuovi in vista della gara sarda. Paddon voto 5.5: torna dopo alcune gare, si fa trovare prontissimo ma poi sbaglia rovinando ...

Diretta/ Rally del Portogallo 2018 : streaming video e tv. Neuville leader - troppi ritiri! (Mondiale WRC ) : Diretta Rally del Portogallo 2018 , info streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:22:00 GMT)

WRC - Rally del Portogallo ancora sofferto per Citroen : out Meeke : Per la cronaca, al comando della cinquantaduesima edizione della corsa si conferma ancora Thierry Neuville , guidato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 WRC, autore di una gara sino ad ora molto ...