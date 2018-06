Worldwide Developers Conference 2018 | tutti gli annunci fatti da Apple

wired

(Di lunedì 4 giugno 2018) In barba a molte delle indiscrezioni che circolavano nelle scorse settimane, durante il keynote che ha aperto ladinon si è parlato per niente di prodotti. “Oggi si parla di software”, ha precisato quasi subito il Ceo Tim Cook che sicuramente sarà al corrente delle voci di corridoio circolate sul nuovo iPhone SE e sugli altri presunti gadget in lavorazione a Cupertino. La manifestazione del resto è dedicata al mondo degli sviluppatori — 20 milioni in tutto il globo, provenienti da 77 paesi — ed è principalmente a loro chesi è rivolta nel tratteggiare il futuro dei suoi quattro sistemi operativi che saranno aggiornati nel corso dei prossimi mesi. Una delle due star dell’evento è stata sicuramente l’aggiornamento a iOS 12, in arrivo in autunno ma disponibile da oggi per chi aderisce al programma di anteprima. Si tratta ...