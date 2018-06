meteoweb.eu

: World Ocean Day: BluFishmob, pesci volanti nei cieli di Milano - Barcellonameteo : World Ocean Day: BluFishmob, pesci volanti nei cieli di Milano - Anneroinento : Grazie @UCICinemas per avermi spoilerato tramite oltre 20 minuti di trailer: ocean 8, jurassic world, the Incre… - Montecarlonews : World Ocean Day: Paolo Sari esalta l'oceano in un pranzo pieno di suggestioni -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Glii soffrono oggi una condizione sempre più problematica. La pesca eccessiva è solo una delle cause di questa situazione, ma certamente gioca un ruolo fondamentale: il 90% delle risorse ittiche sono soggette a sovrappesca o sfruttate al massimo. Glii sono un bene irrinunciabile per il nostro pianeta: le risorse ittiche rappresentano una fonte alimentare e di reddito fondamentale per oltre 800 milioni di persone1. Se la tendenza non verrà invertita, c’è il rischio concreto che nei prossimi anni le risorse ittiche non siano più disponibili, con gravi conseguenze sociali ed economiche. Molte persone non sono consapevoli di questo problema. Marine Stewardship Council da sempre lavora insieme ai partner per diffondere una maggiore coscienza tra i consumatori e spiegare, attraverso campagne di comunicazione, l’importanza della sostenibilità. L’obiettivo è ricordare alle persone ...