Wind Music Awards | ecco le stelle della musica premiate all’Arena di Verona

Wind Music Awards 2018 – la Scaletta delle esibizioni : Cresce l’attesa per i Wind Music Awards 2018. L’evento Musicale dell’estate di Rai 1 torna con due prime serate che proporranno il meglio della Musica italiana dell’ultima annata discografica. Tantissimi gli artisti e gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito nella splendida cornice de l’Arena di Verona. Ecco l’ordine e la Scaletta delle esibizioni.-- Wind Music Awards, Scaletta 5 giugno 2018 - Ecco in anteprima ...

Wind Music Awards in onda 5 e 12 giugno : conducono Vanessa Incontrada e Carlo Conti : E’ tempo di Wind Music Awards. I noti premi della Musica italiana tornano il 4 e il 5 giugno all’Arena di Verona per due serate in compagnia delle grandi stelle del panorama Musicale italiano che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e live. A condurre le serate, che andranno in onda in prima serata su Rai 1 il 5 e il 12 giugno, sarà la coppia formata da Carlo Conti (che ha ...

Wind Music Awards Summer 2018 arriva Marica Pellegrinelli : Debutto televisivo per Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, condurrà la puntata speciale dei Wind Music Awards Summer 2018 su Rai 1 Continua l’ascesa televisiva della famiglia Ramazzotti. Dopo il debutto, non senza polemiche, di Aurora Ramazzotti come inviata speciale nel nuovo show di Canale 5 “Vuoi Scommettere?“, è arrivato il momento anche per Marica Pellegrinelli. La moglie di Eros Ramazzotti, infatti, sarà ...

Wind Music Awards martedì 5 giugno su Rai 1 dall’Arena di Verona : Verona. Emma, Laura Pausini, Ernia, Zucchero, Nitro, Jake La Furia, Lo Stato Sociale, Cristina D’Avena ft. Noemi, Benji & Fede,

Wind Music Awards 2018 - i cantanti e le esibizioni delle due serate : Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto verrà registrato questa sera e domani all'Arena di Verona. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada: a loro il compito di premiare praticamente tutta la Musica italiana per i risultati raggiunti con i live e con le vendite ...

Wind Music Awards 2018 : scaletta e ospiti prima serata 5 giugno : Andranno in onda il 5 e 12 giugno i Wind Music Awards 2018, la cerimonia che premia gli artisti della Musica italiana che si sono distinti durante l’anno passato con i loro successi discografici. Sarà ancora una volta il suggestivo palco dell’Arena di Verona a fare da cornice perfetta per il doppio appuntamento, che verrà trasmesso in diretta in televisione. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Wind Music Awards 2018: tornano i ...

Scaletta e ospiti dei Wind Music Awards il 4 giugno all’Arena di Verona con Rita Ora - Pausini e molti altri : ritiro biglietti e ingressi : Al via oggi, all'Arena di Verona, la nuova edizione dei WMA. I Wind Music Awards il 4 giugno sono in programma nell'anfiteatro scaligero per la prima delle due serate all'insegna dei premi della Musica. Alcuni dei migliori artisti italiani ed internazionali verranno premiati da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, i due presentatori dell'evento atteso anche in TV, su Rai1, in diffeRita martedì 5 giugno e martedì 12 giugno prima di una puntata ...

Marica Pellegrinelli debutta in tv : condurrà una serata dei Wind Music Awards : Bergamo, 3 giugno 2018 - Debutto come presentatrice in televisione per Marica Pellegrinelli . La splendida modella bergamasca , compagna del cantante Eros Ramazzotti , dal quale ha avuto due figli, , ...