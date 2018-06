Wall Street | Amazon supera gli 800 miliardi di dollari di valore

Wall Street in rialzo in avvio - proseguono acquisti dopo dati lavoro : Wall Street iniziano la prima seduta della settimana in rialzo, cavalcando ancora l'onda dei positivi dati arrivati venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa per il mese di maggio. A New York, l'...

Wall Street fra Trump - Cina e dazi. Che cosa succederà alla Borsa Usa : ... Multi-asset, sulle prospettive di Wall Street Nel contesto di rumori di sottofondo quali le continue scaramucce commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, l'andamento dell'economia cinese ...

La crisi politica vista da Wall Street è una lucrosa occasione : Roma. Mentre Moody’s mette sotto osservazione per un possibile declassamento il rating dell’Italia e di una raffica di banche e aziende private – Unicredit, Intesa, Banca Imi, Cassa depositi e prestiti, Mediobanca, Bnl, Fca Bank, Credito emiliano, Cariparma, Raiffesen, Invitalia, Banca del Mezzogior

Wall Street accelera il passo a metà seduta : A maggio l'economia statunitense ha creato più posti di lavoro del previsto, con la disoccupazione scesa ai minimi di 18 anni . Tuttavia i salari medi , monitorati con grande attenzione in quanto ...

Wall Street festeggia il Job Report migliore delle attese : Il job Report migliore delle attese e il venir meno dell'incertezza politica in Italia e Spagna mettono di buonumore Wall Street, che apre i battenti in rialzo intonandosi ai Listini europei

Wall Street attesa in rialzo : Anticipazioni positive dai future sugli indici azionari statunitensi nonostante le tensioni commerciali . Dopo la chiusura negativa di Wall Street registrata ieri 31 maggio, si preannuncia un'opening ...

Apertura incerta per Wall Street : Teleborsa, - Inizio seduta in frazionale ribasso per la Borsa di New York, con il Dow Jones che apre perdendo lo 0,47% . Incolore lo S&P-500, che avvia la seduta a 2.718,6 punti, sui livelli della ...

Wall Street : ieri chiusura in rialzo con energetici e banche - Dj +1 - 26% : Gli indici sono rimbalzati all'indomani di un sell-off provocato dai timori per la crisi politica italiana, che comunque resta monitorata. Il rally del petrolio ha dato una spinta al settore ...

Rimbalzo a Wall Street. Focus sul Beige Book : Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i cali registrati la viglia sulla scia dell'attuale crisi politica in Italia. Ricca la giornata dal punto di vista macroeconomico