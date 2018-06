Vulcano erutta in Guatemala | 25 morti e decine di feriti

blogo

(Di lunedì 4 giugno 2018) Almeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione delFuego in, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei villaggi sulle pendici del.Un fiume di lava, lo riferisce l'Agenzia per la Gestione dei Disastri del(Conred) ha travolto il villaggio di El Rodeo, distruggendo le abitazioni e uccidendo le persone che si erano rintanate in casa.Le aree potenzialmente interessate dalla colata lavica e dal fumo nero sono state prontamente evacuate, mentre l'aeroporto La Aurora di Città Delè stato chiuso a causa delle ceneri che hanno invaso l'aria.Stando ai dati diffusi dal governo del, questa eruzione - la seconda del 2018 - coinvolgerà in qualche modo circa 1.7 milioni di cittadini: alcuni ...