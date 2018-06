Volvo XC40 - Una settimana con la T5 AWD Geartonic

quattroruote

(Di lunedì 4 giugno 2018) La protagonista del Diario di bordo di questaè laT5 AWD Geartronic nell'allestimento R-Design. La Suv compatta (lunga 4 metri e 43, larga 1,88 e alta 1,54 con un passo di 2,94 metri) è spinta, in questo caso, dal motore a benzina più potente, che vanta 247 CV e 300 Nm di coppia massima. Grazie al 2.0 litri quattro cilindri in linea la pratica 0-100, secondo i dati ufficiali, viene sbrigata in 6,5 secondi e la vettura è in grado di raggiungere la velocità massima di 230 km/h. Il cambio è automatico a otto rapporti e la trazione, ovviamente, è integrale. il prezzo di listino di questa versione parte da 47.420, ma con gli optional di cui è dotato l'esemplare in nostro possesso arriva a toccare 57.360 euro. Include, infatti, vernice metallizzata (1.160 euro), sedili anteriori riscaldabili (320), lavafari (270), comando elettrico sicurezza bambini per le ...