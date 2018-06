Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri per il terzo round

Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Italia - Serbia 5/6 , Differita alle ore 22.35, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Olanda - Italia 7/6 , Differita alle ore 00.40, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Rep. Dom. - Italia 7/6 , ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina : Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blengini l’Italia chiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornata contro il Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando ...

Volley : Volleyball Nations League - per l'Italia brutto ko con l'Argentina : SAN JUAN , ARGENTINA, - brutto ed inatteso ko per l'Italia di Blengini nell'ultimo match del week end argentino della Volleyball Nations League. Gli azzurri si arrendono proprio ai padroni di casa ...

Volley : Volleyball Nations League - l' Italia-Serbia è a Rotterdam per la quarta Pool : ... 7/6 alle ore 00.40, e in diretta su streaming su Rai Sport Web, mentre l'incontro con la Repubblica Domenicana andrà in diretta su Raisport + Hd , ore 16.30, e streaming su Rai Sport Web. Nella ...

Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam : l’Italia sfida la Serbia : Volleyball Nations League Femminile: martedì Italia-Serbia apre la Pool di Rotterdam Giornata di allenamento per la nazionale italiana Femminile, sbarcata ieri a Rotterdam, sede di gioco del quarto round della Volleyball Nations League. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta la Pool olandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia si arrende al Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Prima battuta d'arresto per l' Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera , notte italiana, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-25, ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia sconfitta dal Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Brutto passo indietro della nazionale di Blengini che a San Juan , Argentina, , nella prima partita, del secondo week end di Volleyball Nations League si fa battere nella notte ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia domani sfida il Canada : Volleyball Nations League Maschile: domani l’Italia in campo contro il Canada Giorno di vigilia per la Nazionale Maschile che domani contro il Canada farà il suo esordio nel secondo round della Volleyball Nations League. Prima dell’allenamento pomeridiano, come da protocollo internazionale, Ivan Zaytsev e Gianlorenzo Blengini sono intervenuti nella conferenza stampa di presentazione della tappa argentina organizzate nell’impianto di gioco. I ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - battuta la Cina 3-1 : Volleyball Nations League femminile: una grande Italia schianta la Cina 3-1 Hong Kong. Nella Volleyball Nations League una splendida Italia ha strapazzato la Cina 3-1 (25-18, 25-14, 16-25, 25-18) al termine di una grande partita. Davvero convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti, capaci sin da subito di aggredire le avversarie e per due set buttarle fuori dalla partita. Una delle chiavi principali è stata la “gabbia” creata ...

Volley : Volleyball Nations League - tutto facile per l'Italia con l'Argentina : HONG KONG- Nella Volleyball Nations League la nazionale italiana femminile ha travolto 3-0 , 25-15, 25-16, 25-18, l'Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - Argentina ko 3-0 : Volleyball Nations League femminile: tutto facile per l’Italia, 3-0 all’Argentina Nella Volleyball Nations League la nazionale Italiana femminile ha travolto 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) l’Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, sin dal primo set le ragazze di Mazzanti hanno comandato il match, senza concedere alcuna opportunità di replica alle avversarie. Il muro e il servizio azzurro hanno ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia Femminile prepara la sfida Giappone : ...aspetti possono essere migliorati solo accumulando esperienza sul campo e in questo senso la Volleyball Nations League offre tante occasioni per confrontarsi con le formazioni più forti al mondo. ...

Volleyball Nations League Maschile – Italia sbalorditiva a Kraljevo : battuta anche la Serbia : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Serbia Kraljevo. Bottino pieno per la Nazionale Italiana che centra il suo terzo successo consecutivo ai danni dei padroni di casa della Serbia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-18, 25-16). La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini fa dunque la voce grossa in avvio di manifestazione, anche se la formazione tricolore è solo all’inizio di un lungo percorso che la ...

Volleyball Nations League Maschile – Splendido bis dell’Italia - Brasile ko al tie break : Volleyball Nations League Maschile: Boom Boom Italia, dopo la Germania battuto anche il Brasile al tie-break E’ una Nazionale Italiana davvero in palla quella che oggi ha superato il Brasile con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-19, 25-21, 24-26, 15-8) nella seconda giornata di Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini si sono resi protagonisti di una prova magistrale nella quale dopo aver ceduto il primo set non si sono disuniti e anzi ...