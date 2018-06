Volley | Nations League 2018 | i convocati dell’Italia per la terza tappa Zaytsev e

Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Italia - Serbia 5/6 , Differita alle ore 22.35, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Olanda - Italia 7/6 , Differita alle ore 00.40, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Rep. Dom. - Italia 7/6 , ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - che crollo inatteso! Gli azzurri non spiccano il volo - gioco confuso e stanchezza : Final Six a rischio : Doveva essere il weekend in cui spiccare il volo e invece abbiamo assistito a un crollo inatteso dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo le tre roboanti vittorie di Kraljevo, tra cui quelle pesantissime contro corazzate come Brasile e Serbia, gli azzurri si erano presentati a San Juan per dominare in lungo e in largo ma purtroppo i risultati raccolti sono stati ben lontani da quelli auspicati: prima il ko contro il ...

Volley - Nations League : altra sconfitta per gli azzurri - dominati dall'Argentina : SAN JUAN , ARGENTINA, - Una brutta Italia lascia San Juan con un'altra sconfitta. Dopo lo scivolone della prima giornata contro il Canada, gli azzurri cedono 3-0 , 25-19, 33-31, 25-20, ai padroni di ...

Volley - Nations League 2018 : terzo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Polonia - Bulgaria - Giappone : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il deludente fine settimane di San Juan, dove sono arrivate le pesanti sconfitte contro Canada e Argentina, l’Italia vola a Osaka (Giappone) per il terzo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno la Polonia Campione del Mondo, l’ostica Bulgaria e i temibili padroni di casa: un tris importante per i ragazzi di Chicco Blengini che devono assolutamente tornare al successo per continuare a ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina : Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blengini l’Italia chiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornata contro il Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando ...

Volley - Nations League 2018 : sesta giornata - risultati e classifica. Brasile batte USA - crolli Polonia e Francia - Italia travolta : A Lodz , Polonia, Germania vs Polonia 3-1 , 25-18; 25-21; 21-25; 27-25, Inatteso crollo casalingo dei Campioni del Mondo che incappano nella prima sconfitta nel torneo. Show dei vicecampioni d'Europa ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina 0-3 - le pagelle degli azzurri. Schiaffi dall’Albiceleste - non bastano i punti di Zaytsev-Juantorena : L’Italia è stata travolta dall’Argentina nella Nations League 2018 di Volley maschile. Un roboante 3-0 in favore dell’Albiceleste che demolito gli azzurri, davvero incapaci di reagire a San Juan. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini. IVAN ZAYTSEV: 5. Non ruggisce come dovrebbe. Spetterebbe a lui il compito di trascinarci fuori dalle difficoltà ma non è giornata nemmeno per lo Zar che chiude sì con 16 ...

Volley - Nations League 2018 : sesta giornata - risultati e classifica. Brasile batte USA - crolli Polonia e Francia - Italia travolta : Si è conclusa la sesta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha perso contro l’Argentina, il Brasile ha battuto gli USA nel big-match, crolli inattesi di Polonia e Francia. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...

Volley femminile - Nations League 2018 : quarta tappa - le partite dell’Italia. Le azzurre sfidano Serbia - Olanda - Rep. Dominicana : date - programma - calendario - orari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la quarta tappa della Nations League 2018 di Volley femminile: le azzurre scenderanno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) e se la dovranno vedere contro la Serbia Campionessa d’Europa, le oranjes padrone di casa e nostra storica bestia nera, l’abbordabile Repubblica Dominicana. Sarà una Pool davvero ostica per le ragazze di Davide Mazzanti visto che ci saranno le finaliste dell’ultima ...

Volley : Volleyball Nations League - per l'Italia brutto ko con l'Argentina : SAN JUAN , ARGENTINA, - brutto ed inatteso ko per l'Italia di Blengini nell'ultimo match del week end argentino della Volleyball Nations League. Gli azzurri si arrendono proprio ai padroni di casa ...

Volley - Nations League 2018. Argentina-Italia 3-0 : i sudamericani passeggiano su un’Italia sprecona e discontinua : Serviva un’impresa al contrario per fare peggio di venerdì sera contro il Canada ma l’Italia ha abbassato ulteriormente l’asticella uscendo sconfitta con un secco 3-0 contro l’Argentina di Velasco che era a caccia di un successo scaccia crisi davanti al pubblico di casa dopo aver deluso contro Iran e Canada. Il successo è arrivato e pure altisonante nel punteggio contro un’Italia sciupona e discontinua per cui ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. L’Albiceleste di Velasco umilia una bruttissima Italia : 3-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. Azzurri contro l’Albiceleste di Velasco. Sudamericani avanti 2-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli Azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. Azzurri contro l’Albiceleste di Velasco. Sudamericani avanti 1-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli Azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...