Volley | Nations League 2018 Argentina-Italia 3-0 | i sudamericani passeggiano su

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. L’Albiceleste di Velasco umilia una bruttissima Italia : 3-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...

Volley : Volleyball Nations League - l' Italia-Serbia è a Rotterdam per la quarta Pool : ... 7/6 alle ore 00.40, e in diretta su streaming su Rai Sport Web, mentre l'incontro con la Repubblica Domenicana andrà in diretta su Raisport + Hd , ore 16.30, e streaming su Rai Sport Web. Nella ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. Azzurri contro l’Albiceleste di Velasco - serve la vittoria! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli Azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...

Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam : l’Italia sfida la Serbia : Volleyball Nations League Femminile: martedì Italia-Serbia apre la Pool di Rotterdam Giornata di allenamento per la nazionale italiana Femminile, sbarcata ieri a Rotterdam, sede di gioco del quarto round della Volleyball Nations League. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta la Pool olandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti ...

Volley - Nations League 2018 : quinta giornata - risultati e classifica. Polonia e Francia a valanga - Serbia batte Russia - Italia in scioltezza : Si è conclusa la quarta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha sconfitto l’Iran ed è in piena corsa per accedere alla Final Six, la Polonia si conferma in testa alla classifica generale. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - chiudi in bellezza! L’eterna sfida all’Argentina di Julio Velasco - azzurri contro il Guru : Questa notte (ore 00.10) l’Italia tornerà in campo a San Juan per affrontare l’Argentina nella sesta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Si chiude il trittico in Sudamerica, gli azzurri se la dovranno vedere con l’Albiceleste di Julio Velasco in un match sempre ricco di amarcord e di tanto significato: il Guru della pallavolo mondiale, colui che ha fatto nascere tutto nel nostro Paese trascinando la ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran 3-0 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev - Juantorena - Giannelli : accademia coi persiani : L’Italia ha sconfitto l’Iran con un netto 3-0 e ha così conquistato la quarta vittoria nella Nations League 2018 di Volley maschile. Pronta reazione da parte dei ragazzi di Chicco Blengini dopo l’inatteso ko contro il Canada. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a San Juan (Argentina). IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar è meno disarmante del solito, capisce che gli manca un pizzico di esplosività rispetto ai suoi ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia travolge l’Iran - persiani al tappeto! Accademia azzurra - quarta vittoria cruciale : L’Italia non si è fatta spaventare dalla sconfitta patita ieri a sorpresa contro il Canada, si rialza subito e asfalta l’Iran con un sonoro 3-0 (25-23; 25-18; 25-20) nella Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo l’incontro, hanno surclassato i persiani apparsi decisamente fuori forma e hanno così conquistato la quarta vittoria nel torneo: risultato ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Iran in DIRETTA. 3-0 - trionfo totale degli azzurri! Pronto riscatto e quarta vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica formazione persiana: serve la vittoria a tutti i costi per riscattarsi dopo il clamoroso scivolone di ieri contro il Canada e per avvicinarsi alla Final Six della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini devono ...

