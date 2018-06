Volley femminile | Nations League 2018 | Italia | serve il colpaccio! Sfide da urlo con

Pallavolo – Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Anna Danesi commenta il girone dell’Italia alla Volleyball Nations League Nel quarto round della Volleyball Nations League la nazionale italiana Femminile tornerà in campo domani per il big match contro la Serbia (ore 16.30): match trasmesso in differita su Raisport + Hd (ore 22.35) e in diretta su streaming su Rai Sport Web. La sfida contro le vice campionesse olimpiche proietterà Chirichella e compagne nella fase decisiva del torneo: i ...

Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Italia - Serbia 5/6 , Differita alle ore 22.35, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Olanda - Italia 7/6 , Differita alle ore 00.40, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Rep. Dom. - Italia 7/6 , ...

Volley femminile - Nations League 2018 : quarta tappa - le partite dell’Italia. Le azzurre sfidano Serbia - Olanda - Rep. Dominicana : date - programma - calendario - orari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la quarta tappa della Nations League 2018 di Volley femminile: le azzurre scenderanno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) e se la dovranno vedere contro la Serbia Campionessa d’Europa, le oranjes padrone di casa e nostra storica bestia nera, l’abbordabile Repubblica Dominicana. Sarà una Pool davvero ostica per le ragazze di Davide Mazzanti visto che ci saranno le finaliste dell’ultima ...

Volley : A2 Femminile - Casalmaggiore annuncia Ilaria Spirito : Casalmaggiore , CREMONA, -Dopo aver presentato il tecnico Marco Gaspari la la VBC Pomì Casalmaggiore ha ufficializzato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltari nella prestigiosa cornice della ...

Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam : l’Italia sfida la Serbia : Volleyball Nations League Femminile: martedì Italia-Serbia apre la Pool di Rotterdam Giornata di allenamento per la nazionale italiana Femminile, sbarcata ieri a Rotterdam, sede di gioco del quarto round della Volleyball Nations League. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta la Pool olandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti ...

Volley : A2 Femminile - Elisa Zanette giocherà a Mondovì : LE PAROLE DEL DS PAOLO BORELLO - ' Come accade nello sport, ad ogni fine stagione arriva il momento di salutare giocatrici che hanno dato tanto e che sono entrate nel cuore dei tifosi. Con l'...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - tra l’impresa con la Cina e il ko col Giappone. Il gioco cresce ma la Final Six… : L’Italia ci ha consegnato una meravigliosa impresa sconfiggendo la Cina Campionessa Olimpica, il roboante 3-1 inflitto alla corazzata asiatica dalle azzurre ha un peso specifico importante nel lungo cammino che conduce ai Mondiali di ottobre. La nostra Nazionale ha fatto il botto a Hong Kong, ha letteralmente demolito Zhu Ting e compagne a casa loro con una prestazione da confezionare e che ha confermato tutte le capacità delle ragazze del ...

Volley : A1 Femminile - Hannah Tapp una centrale per Bergamo : Voglio continuare a migliorare il mio gioco e crescere con grandi giocatori intorno a me in uno dei migliori campionati del mondo '. Dagli Stati Uniti, Hannah già si dice entusiasta di provare la ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - battuta la Cina 3-1 : Volleyball Nations League femminile: una grande Italia schianta la Cina 3-1 Hong Kong. Nella Volleyball Nations League una splendida Italia ha strapazzato la Cina 3-1 (25-18, 25-14, 16-25, 25-18) al termine di una grande partita. Davvero convincente la prestazione delle ragazze di Davide Mazzanti, capaci sin da subito di aggredire le avversarie e per due set buttarle fuori dalla partita. Una delle chiavi principali è stata la “gabbia” creata ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Cina 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu e Sylla gladiatrici - De Gennaro il fortino : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Prestazione sublime delle azzurre che hanno annichilito le Campionesse Olimpiche a Hong Kong. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. MIRIAM Sylla: 8. Letteralmente indemoniata nei primi due set, attacca da ogni zona del campo con potenza inaudita, i suoi diagonali risultano imprendibili e con i muri-out fa la ...

Volley femminile - Nations League 2018 : ITALIA SUPERSONICA - la Cina si arrende in casa! Azzurre commoventi - demolite le Campionesse Olimpiche : L’ITALIA ha confezionato una monumentale impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto la Cina per 3-1 (25-18; 25-14; 16-25; 25-18): colpaccio delle Azzurre che hanno annichilito le Campionesse Olimpiche in casa loro, un vero e proprio numero da parte delle ragazze del CT Davide Mazzanti a Hong Kong dove hanno infilato il quarto successo nel torneo. Serviva vincere a tutti i costi non solo per il morale del gruppo, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - serve l’impresa contro la Cina! Sfida da urlo alle Campionesse Olimpiche : L’Italia ora deve farsi coraggio e cercare l’impresa da sogno nella Nations League 2018 di Volley femminile: battere la Cina a casa sua, con tutte le stelle, e regalarsi una giornata magica a Hong Kong che potrebbe tenere vive le speranze di qualificazione alla Final Six. Oggi (ore 14.30) le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche in un match improbo ma che davvero ci dirà quale è il valore del nostro gruppo ormai tornato a ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Cina. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi giovedì 31 maggio si gioca Italia-Cina, match valido per la nona giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Ultima spiaggia per le azzurre, costrette a vincere per mantenere viva qualche piccola speranza di qualificazione alla Final Six della neonata competizione continentale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono però scalare una montagna visto che dall’altra parte della rete ci saranno le Campionesse Olimpiche ...

Italia-Cina - Nations League Volley femminile 2018 : programma - orari e tv : Domani giovedì 31 maggio si giocherà Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. A Hong Kong le azzurre affronteranno le padrone di casa nell’ultimo incontro della terza tappa: le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno davvero superarsi per battere le Campionesse Olimpiche trascinate da Zhu Ting. Dopo la facile vittoria di ieri contro l’Argentina, anticipata dal successo sul Giappone, la nostra ...