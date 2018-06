Volley | A2 Maschile | Grottazzolina si riprende il cubano Poey

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri per il terzo round : Volleyball Nations League Maschile: i 14 azzurri per il terzo round San Juan. Si è concluso anche il secondo round di gare di questa Volleyball Nations League disputato in Argentina. In questo momento la Nazionale Maschile è in trasferimento da San Juan a Buenos Aires da dove prenderà un volo che la porterà a Osaka (via Francoforte). L’arrivo in Giappone è previsto nella notte tra martedì e mercoledì (orario italiano). Per il terzo round di VNL ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina : Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blengini l’Italia chiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornata contro il Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando ...

Volley : A2 Maschile - l'olandese Snippe torna a Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PISA, - Jan Willem Snippe , lo schiacciatore olandese in forza ai 'Lupi' dal 2010 al 2012 in A2, torna a Santa Croce . La felice conclusione della trattativa è stata resa nota ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia domani sfida il Canada : Volleyball Nations League Maschile: domani l’Italia in campo contro il Canada Giorno di vigilia per la Nazionale Maschile che domani contro il Canada farà il suo esordio nel secondo round della Volleyball Nations League. Prima dell’allenamento pomeridiano, come da protocollo internazionale, Ivan Zaytsev e Gianlorenzo Blengini sono intervenuti nella conferenza stampa di presentazione della tappa argentina organizzate nell’impianto di gioco. I ...

Volley : A2 Maschile - Matej Cernic sceglie la Pag Taviano : Taviano , LECCE, - La Pag Taviano , dopo aver avuto la certezza di ripescaggio in A2, ha messo a segno un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di un campione del calibro di Matej ...

Volley : A2 Maschile - Spoleto ingaggia "bomber" Rosso : Per la cronaca, Mattia ha già vinto per 3 volte il campionato di A2, due con Padova e una con Sora dove faceva coppia in posto 4 con Romolo Mariano. ' Mi sento spesso con Romolo - racconta Mattia - ...

Volley - Nations League 2018 maschile 2^ tappa : calendario e orari tv gare Italia Video : Nel fine settimane iniziera' per la Nazionale Italiana di Pallavolo maschile la 2^ tappa della Nations League 2018. A re il calendario, gli orari e la copertura tv delle partite dell'Italia. La prima settimana [Video] si è conclusa in trionfo per i ragazzi di coach Blengini, protagonisti del successo per 3 set a zero contro i padroni di casa della Serbia. Tre vittorie su tre per gli azzurri, che hanno sconfitto nelle prime due partite avversari ...

Volley : A2 Maschile - Tiozzo raggiunge Spanakis a Bergamo : Bergamo- Nicola Tiozzo è un giocatore della Caloni Agnelli . ' Bergamo , sono pronto a darti il cuore '. Sono le prime dichiarazioni del giocatore veneto non appena sottoscritto il contratto con la ...

Volleyball Nations League Maschile – Italia sbalorditiva a Kraljevo : battuta anche la Serbia : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia centra il terzo successo, 3-0 alla Serbia Kraljevo. Bottino pieno per la Nazionale Italiana che centra il suo terzo successo consecutivo ai danni dei padroni di casa della Serbia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-18, 25-16). La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini fa dunque la voce grossa in avvio di manifestazione, anche se la formazione tricolore è solo all’inizio di un lungo percorso che la ...

Volleyball Nations League Maschile – Splendido bis dell’Italia - Brasile ko al tie break : Volleyball Nations League Maschile: Boom Boom Italia, dopo la Germania battuto anche il Brasile al tie-break E’ una Nazionale Italiana davvero in palla quella che oggi ha superato il Brasile con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-19, 25-21, 24-26, 15-8) nella seconda giornata di Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini si sono resi protagonisti di una prova magistrale nella quale dopo aver ceduto il primo set non si sono disuniti e anzi ...

Volleyball Nations League maschile : esordio con vittoria per l’Italia - Germania ko : Volleyball Nations League maschile: l’Italia comincia col piede giusto, Germania ko per 3-1 all’esordio Kraljevo. La Volleyball Nations League comincia nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana che oggi nella gara d’esordio ha superato con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-19, 23-25, 25-20) la Germania. La formazione di Gianlorenzo Blengini ha disputato una buona gara, riuscendo ad avere ragione dei tedeschi al termine di un incontro ...