Volkswagen al Salone dell’Auto di Torino 2018 con l' intera T-Family

Salone di Parigi 2018 : dopo Opel anche Volkswagen non parteciperà all'evento : Nel lontano 1898, il pioniere automobilistico Albert De Dion fondava il Salone dell'Automobile di Parigi con la sua prima edizione. La novità, il fascino e l'entusiasmo dell'evento hanno decretato il suo successo, rendendolo una "tappa fissa" per gli appassionati del settore. Il Salone (la cui denominazione ufficiale francese è Mondial de l'Automobile), dedicato ai veicoli a quattro ruote, ad oggi si svolge con cadenza biennale, alternandosi con ...

Volkswagen - Il marchio tedesco non parteciperà al Salone di Parigi : Il marchio Volkswagen non prenderà parte al prossimo Salone di Parigi, in programma dal 4 al 14 ottobre. Un annuncio a sorpresa, che rappresenta l'ennesimo duro colpo per i "motor show" internazionali: all'edizione 2016 della rassegna francese si erano già contate sette assenze (Ford, Volvo, Mazda, Bentley, Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce), mentre l'anno scorso erano mancati nove marchi pesanti da Francoforte (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, ...