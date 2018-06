Viterbo | L' Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci di Viterbo

Picchia compagno all'esterno di una scuola a Viterbo - giudici : istituto paghi i danni del bullo : Per mesi uno studente di un istituto tecnico in provincia di Viterbo ha dovuto subire minacce e insulti da parte di un bullo . L'incubo si è poi trasformato in un vero e proprio pestaggio fuori scuola ...