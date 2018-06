Vitalizi nel mirino del M5S : Roma, 4 giugno (AdnKronos) – E’ stato uno dei cavalli di battaglia del M5S nella precedente legislatura e ora, dopo essere stato bocciato nella Legge di Bilancio 2018, il taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari torna al centro dell’agenda politica grillina. “E’ una delle prime cose che faremo perché la delibera è già pronta – ha assicurato ieri il ministro del Lavoro Luigi Di Maio dal palco di Ragusa – ...

Vitalizi nel mirino del M5S : Roma, 4 giugno (AdnKronos) – E’ stato uno dei cavalli di battaglia del M5S nella precedente legislatura e ora, dopo essere stato bocciato nella Legge di Bilancio 2018, il taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari torna al centro dell’agenda politica grillina. “E’ una delle prime cose che faremo perché la delibera è già pronta – ha assicurato ieri il ministro del Lavoro Luigi Di Maio dal palco di Ragusa – ...

Lazio - dal taglio dei Vitalizi 12 milioni per abbattere le liste d'attesa nelle Asl : L'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità del Lazio finanziato grazie al taglio dei vitalizi. È quanto prevede un subemendamento bipartisan alla legge di Stabilità, in questi giorni in ...

Toninelli a Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui Vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...

M5S - Toninelli scrive alla Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui Vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...

Vitalizi - al Senato il taglio resta al palo. Toninelli a Casellati : “Dov’è l’istruttoria?” : Il taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari procede a due velocità. Se alla Camera i lavori preparatori della riforma sono stati ultimati, il Senato deve ancora fare il primo passo. A chiederne conto a Maria Elisabetta Alberti Casellati è stato Danilo Toninelli: “Le scrivo per chiederle lumi sull’istruttoria che il gruppo del M5s vorrebbe vedere il prima possibile all’esame del consiglio di presidenza” anche alla luce del ...

Danilo Toninelli scrive a Elisabetta Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui Vitalizi?" : "Le scrivo per chiederle lumi sull'istruttoria che il Gruppo del M5s vorrebbe vedere il prima possibile all'esame del consiglio di presidenza" anche alla luce del "solerte lavoro compiuto" dai questori della Camera che hanno "completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti reversibilità".A scriverlo è il capogruppo M5s Danilo Toninelli in una lettera alla Presidente del Senato dove ricorda alla ...

Boeri : «Da abolizione Vitalizi forti risparmi - spero nell'impegno della nuova legislatura» : Non sono solo i vitalizi a costituire un costoso «privilegio» pensionistico che i parlamentari si sono auto assegnati: Tito Boeri a «In 1/2 Ora», su Rai3, segnala anche il problema del versamento ...