Visite Guidate Teatralizzate …il nuovo modo di conoscere Roma!

(Di lunedì 4 giugno 2018) Avete mai pensato di poter incontrare Michelangelo, passeggiare con i Borgia e stringere la mano al mitico Trilussa? Ebbene sì, a Roma si può! A grande richiesta e con un calendario ricco di sorprese e cavalli di battaglia tornano, le, sold out per tutte le repliche nelle scorse edizioni. I VIAGGI DI ADRIANO propone quest’anno ben 72 appuntamenti, perRoma in unassolutamente innovativo e per entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. Dal 1° giugno al 30 settembre, leportano in scena…la storia! “E’ incredibile quanto il pubblico abbia aderito ed apprezzato questa idea de la visita guidata teatralizzata! Nelle scorse edizioni c’è stato un ...