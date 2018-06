Violenza sessuale su turista | arrestato 39enne a Firenze

Messina - finisce in carcere per maltrattamenti e querela la compagna per Violenza sessuale : Lei lo denuncia per maltrattamenti e lui la querela per violenza sessuale, ora lui comparirà davanti al gip, mentre lei è indagata. Accade a Messina, dove Simone e Tiziana, conviventi da nove anni, si ...

Violenza sessuale a turista - arrestato : ANSA, - FIRENZE, 3 GIU - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni ritenuto responsabile, dopo le indagini, della Violenza sessuale denunciata da una australiana il 24 maggio scorso a Firenze. ...

Harvey Weinstein incriminato per stupro e Violenza sessuale : stupro e violenza sessuale, sono questi i capi d’accusa per Harvey Weinstein incriminato da un grand jury di New York. A renderlo noto l’ufficio del procuratore distrettuale della Grande Mela. Le accuse contro l’ex produttore di Hollywood si basano su quella presentata dai pubblici ministeri in base a due casi specifici avvenuti nel 2013 e nel 2004. L’accusa a Weinstein “Il nostro ufficio non si occuperà di questo ...

LUCIA EVANS - CHI È?/ Denunciò Harvey Weinstein di Violenza sessuale : di recente nel cast della serie Fair City : LUCIA EVANS, chi è l'ex attrice che Denunciò Harvey Weinstein di violenza sessuale e che oggi potrebbe farlo incriminare dopo essersi consegnato alla giustizia.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:05:00 GMT)

Svezia : “rapporto senza consenso è stupro”/ Cosa dice la nuova legge contro la Violenza sessuale : Il Parlamento svedese approva la legge che considera stupro il sesso senza consenso da parte delle donne. Il difficile sarà provarlo, ecco di Cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:06:00 GMT)

Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia - l’ex produttore è accusato di Violenza sessuale : Harvey Weinstein si è consegnato alla polizia di New York questa mattina, alle 7.25 (ora locale). L’accusa è violenza sessuale. Il fondatore della casa di produzione cinematografica Miramax è andato nel commissariato di Lower Manhattan, dove gli verranno prese le impronte digitali. Quindi sarà trasferito alla Manhattan Criminal Court, dove ascolt...

Violenza sessuale sulla figlia di 12 anni : arrestato cinquantenne di Assisi : È accusato di avere violentato la figlia di 12 anni un cinquantenne della provincia di Perugia arrestato dai carabinieri che hanno eseguito a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notizia è riportata da La Nazione e sulla vicenda i militari mantengono il riserbo."Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare" sarebbero state le parole dell'uomo alla bambina, secondo quanto si legge ...

Violenza sessuale dietro il bancone di un bar. Accusato un 50enne : PERUGIA " Un uomo di 50 anni perugino è indagato per Violenza sessuale aggravata, con l'ipotesi di accusa formulata dal pm Mara Pucci. I fatti risalgono al 2015 fa quando una giovane sporge denuncia ...

Asia Argento : 'Lo sapevo da...'. Luc Besson accusato di Violenza sessuale : Il nome di un altro grande del cinema finisce nel tritacarne del #MeToo , il movimento di paladine della virtù delle donne dello spettacolo. E' quello di Luc Besson , regista francese esportato a ...

Molestie verbali - in Francia primo via libera per la legge sulla Violenza sessuale : Il vortice Weinstein continua a colpire. Anche indirettamente. E tra poco non lascerà più scampo nemmeno a quei bonaccioni che lungo la strada si abbandonano a complimenti dopo il passaggio di qualche ...