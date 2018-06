Violenza di gruppo e riduzione in schiavitù | arrestati due minorenni

abruzzo24ore.tv

Italia: record europeo di violenza nel dibattito online. Se anche tu vuoi contrastare i discorsi d'odio sul web, ca… - VIOLENZA DI GRUPPO E DROGA, DUE MINORENNI IN MANETTE A VASTO - Arrestati due minori, le accuse vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale di gruppo…

(Di lunedì 4 giugno 2018) Chieti - Dallain schiavitù esessuale di, allaprivata e cessione aggravata di sostanze stupefacenti: sono i reati con cui i Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno arrestato in queste ultime ore due. I dettagli dell'operazione verranno resi noti in una conferenza convocata nella mattinata presso il comando della Compagnia Carabinieri in corso Mazzini a Vasto. leggi tutto