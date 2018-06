Viola Davis è la leader di una gang al femminile nel primo trailer di Widows di Steve

Viola Davis come Annalise Keating contro la malagiustizia in attesa del rinnovo de Le regole del delitto perfetto : Viola Davis come Annalise Keating : l'attrice premio Oscar che nella serie Le regole del delitto perfetto interpreta la tormentata e combattiva penalista della Middleton University è impegnata proprio come il suo personaggio della serie ABC nel denunciare i mali della giustizia americana. Insieme al marito Julius Tennon, con cui ha fondato una casa di produzione, l'attrice ha presentato il suo nuovo progetto al Tribeca Film Festival 2018, ...

Viola Davis de Le regole del delitto perfetto parla di femminilità e violenze sulle donne (video) : Viola Davis de Le regole del delitto perfetto non è mai stata una che le manda a dire sui temi che le stanno più a cuore: vincitrice di un Oscar, un Emmy e due Tony, l'abbiamo sempre vista menzionare nei suoi discorsi di ringraziamento le più scottanti problematiche sociali. La sua partecipazione al Women in the World Summit 2018, ospite di Tina Brown, non ha fatto eccezione: la Davis ha discusso in questa occasione argomenti di ogni genere, dal ...