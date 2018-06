Video - Primo giorno per il servizio di polizia locale di prossimità

Iliad Italia si presenta nel suo primo Video spot : Iliad Italia ha scelto uno spot simpatico e, al tempo stesso, d'effetto per il suo primo video promozionale dedicato all'esordio ufficiale nel nostro Paese L'articolo Iliad Italia si presenta nel suo primo video spot proviene da TuttoAndroid.

Diretta/ Catania-Feralpisalò (risultato live 0-0) streaming Video e tv : primo tempo senza gol : Diretta Catania Feralpisalò, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Massimino si gioca la partita valida per il ritorno dei quarti playoff di Serie C(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:10:00 GMT)

DIRETTA / Brasile Croazia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : fine primo tempo! : DIRETTA Brasile Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal prestigiosa partita amichevole ad Anfield (oggi 3 giugno)(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Diretta/ Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming Video e tv : Krzysztof Kolanus primo! : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della prima tappa della World Series. Il Campionato dei tuffi da grandi altezze parte dal Texas.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 00:10:00 GMT)

DIRETTA/ Gp Detroit 1 2018 Indycar Series streaming Video e tv : primo successo per Scott Dixon (oggi 2 giugno) : DIRETTA Gp Detroit 1 2018: info streaming video e tv della prima gara a Belle Isle park, dove fa tappa il campionato americano della Indycar Series 2018.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:23:00 GMT)

DIRETTA / Belgio Portogallo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : fine primo tempo! : DIRETTA Belgio Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Bruxelles si gioca una grande amichevole tra due squadre che vanno ai Mondiali(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:24:00 GMT)

Inter - arriva il primo rifiuto sul mercato Video : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, chiamata a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che parteciperanno alla Champions League grazie al successo nell'ultima giornata di campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-2, che ha segnato proprio il sorpasso ai biancocelesti in classifica in ...

Young Signorino alle prese con un fan durante il suo primo live Video : E' bastato un bicchiere lanciato sul palco da un fan a scatenare una bizzarra reazione da parte del Signorino [Video]. Il cantante infatti non ha lasciato il ragazzo impunito e, a colpi di Trap, gli risponde, come si direbbe, per le rime: Hai rotto il c***o compare fidati, non sbagliare fratè. Ti smonto coi versi fratè, stai attento compare. Mi ricordo stai attento. ''Trattenuto inizialmente da un bodyguard presente sul palco, Signorino riprende ...

Diretta/ Ascoli-Entella (risultato live 0-0) streaming Video e tv : primo tempo senza gol : Diretta Ascoli Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nel ritorno dei playout di Serie B i marchigiani possono pareggiare per salvarsi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:10:00 GMT)

DIRETTA / Casale Fortitudo Bologna (risultato live 38-33) streaming Video e tv : Fine primo tempo (gara-2) : DIRETTA Casale Monferrato Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A2. La Novipiù è avanti 1-0 nella serie(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:13:00 GMT)

Gran Sasso Videogame - il primo gioco che insegna la fisica : Durante un tranquillo pomeriggio di pesca, per chissà quale magagna spazio-temporale il verdognolo alieno Zot viene catapultato sulla Terra. Solo solide competenze in fisica potrebbero aiutarlo a tornare nel suo universo. Fortuna sua, come gli ricorda il pesce parlante che ha portato con sé, è finito nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il centro di ricerca sotterraneo dedicato alle astroparticelle più Grande e importante del mondo per ...

Così nascono le canzoni di Vasco Rossi - primo Video dell’intervista di Red Ronnie tra passato e futuro col VascoNonStop Live : Sono soprattutto e inevitabilmente le canzoni di Vasco Rossi, quel microcosmo narrativo di parole e musica su cui si fonda una carriera peculiare e di sicuro unica nel suo genere, le grandi protagoniste del'intervista che il Blasco ha realizzato con Red Ronnie alla vigilia del VascoNonStop Live, il nuovo tour con cui il cantautore di Zocca torna a girare gli stadi italiani nel mese di giugno. Una lunga chiacchierata nel Grande Albergo di ...

ScienzaPerTutti : primo premio per il Videogioco “le onde” : Un videogioco dal titolo “le onde” si è aggiudicato il primo premio del concorso annuale per le scuole indetto da ScienzaPerTutti, il sito di divulgazione scientifica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. A realizzarlo sono stati due studenti del Liceo Scientifico I.I.S. Einaudi, di Sernobì (Cagliari) premiati in una cerimonia che si è svolta ieri all’Open Day dei Laboratori Nazionali di Frascati. Al concorso, che viene bandito ogni anno ...

DIRETTA/ Brescia Olimpia Milano (risultato live 38-36) streaming Video e tv : Fine primo tempo (gara 3) : DIRETTA Brescia Olimpia Milano, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1. Si arriva al PalaGeorge con il risultato in parità, 1-1(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:28:00 GMT)