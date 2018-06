Video Motogp Highlights e classifica piloti dopo il Gp d' Italia 2018 Mugello

MotoGP – “Andiamo a Venezia insieme?” La divertente proposta di Lorenzo a Rossi : il siparietto con Valentino è tutto da ridere [Video] : Che risate in conferenza stampa al Mugello con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: il siparietto tra i due ex compagni di squadra è esilarante E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia: al Mugello il maiorchino ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Ducati, trovando così un gustoso riscatto dopo le tante chiacchiere sul suo imminente addio alla rossa e sul suo futuro. Alle spalle del ducatista, il suo compagno di squadra ...

MotoGp – Ingresso trionfale al Mugello - Rossi e Dovizioso arrivano… saltellando insieme sul podio [Video] : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso arrivano sul podio del Mugello saltellando abbracciati: l’entrata degli italiani è speciale Grande festa, questo pomeriggio, al Mugello. Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in Ducati, dopo un lungo periodo di difficoltà. Alle spalle del maiorchino, il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che fa dunque sorridere il team di Borgo Panigale per una speciale doppietta rossa. Splendido terzo ...

Video Motogp - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGp – Semafori spenti al Mugello : il Video della partenza del Gp d’Italia : Jorge Lorenzo subito in testa: il VIDEO della partenza del Gp d’Italia, è subito spettacolo al Mugello Al termine di un Inno di Mameli da brividi e dopo lo spettacolo delle Frecce Tricolore sulla pista del Mugello, i Semafori si sono spenti finalmente sulla pista italiana per dare ufficialmente il via al Gp d’Italia. Valentino Rossi, in pole, è stato subito superato da Jorge Lorenzo, che si è portato in testa alla corsa. Subito un ...

Nella parte centrale della gara del MUGELLO si forma un quartetto tutto italiano all'inseguimento di Lorenzo: Dovizioso, Iannone, Rossi e Petrucci danno la caccia al maiorchino che continua a condurre, il Dottore di Tavullia non riesce a fare di meglio per colpa di una Yamaha che anche oggi ...

MotoGP - Mugello 2018. Rossi devastante al Mugello : 1 : 46.208 - rivivi la sua pole record. Video : Semplicemente favoloso. Valentino Rossi è tornato, e con un giro velocissimo in 1:46.208 ha conquistato la pole position per il GP d'Italia al Mugello . Che sul weekend di Valentino ci ...

