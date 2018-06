VIDEO Giro del Delfinato 2018 | gli highlights della prima tappa Scatto di Vincenzo

oasport

(Di lunedì 4 giugno 2018)Nibali sembra essere in grandissima forma e la marcia verso il Tour de France è incominciata nel miglior modo possibile. Dopo la positiva cronometro disputata ieri aldel, oggi lo Squalo ha attaccato all'ultimo chilometropiccola corsa a tappe in terra transalpina. Un'azione giusto per saggiare la gamba, in una frazione riservata alle ruote veloci, e le risposte arrivate dal messinese sono state estremamente positive: in pochi se lo aspettavano oggi, sicuramente sarà grande protagonista nelle prossime giornate che prevedono tanta montagna. Di seguito ilcon glideldele l'attacco diNibali.