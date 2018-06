Vicenza | Schio | raid vandalico in centro | denunciati 7 adolescenti

Comunali di giugno - da Vicenza a Ragusa M5s a rischio flop : ROMA - 'A parte qualche famoso exploit le amministrative sono sempre state il nostro punto debole - ragiona un parlamentare del M5s - Ma stiamo affrontando il prossimo voto con una superficialità ...

Vicenza - la lista del MoVimento 5 Stelle è a rischio : Il MoVimento 5 Stelle non sarà presente su tutte le schede elettorali delle prossime elezioni amministrative. Dopo il caso Siena , arriva quello di Vicenza . A meno di soprese dell'ultimo momento, la ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...

Vicenza : morti per cause naturali i due anziani trovati senza vita nello loro casa a Schio : Vicenza, 30 apr. m(AdnKronos) - Nessun giallo per la morte dei due anziani trovati nel pomeriggio senza vita all'interno della loro casa a Schio. Secondo le prime informazioni da parte dei carabinieri, pare trattarsi di morte naturale, legata ai loro pregressi gravi problemi di salute.

Vicenza : due anziani trovati morti in casa a Schio : Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) - Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pecori Giraldi a Schio dove hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare i

Vicenza/SCHIO L'Amore Stregone conclude in grande stile il Danza in Rete Festival

Dazi : Confindustria Vicenza - forte il rischio di essere colpiti : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) - “I Dazi sono un’operazione miope e controproducente per il tutto commercio internazionale, non solo per Vicenza, anche se qui fanno più male visto che siamo la terza provincia italiana per export. I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno il nostro export negli Stati Unit