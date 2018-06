Vicenza : Schio - raid vandalico in centro - denunciati 7 adolescenti : Vicenza, 4 giu. (AdnKronos) - Sono stati individuati e denunciati alla magistratura i 7 giovani scledensi che nella notte hanno provocato in città diversi danneggiamenti. Con una bomboletta spray di colore bianco hanno vergato oscenità nelle vetrine del Bar Roma (via Carducci), del Center Shopping (

Comunali di giugno - da Vicenza a Ragusa M5s a rischio flop : ROMA - 'A parte qualche famoso exploit le amministrative sono sempre state il nostro punto debole - ragiona un parlamentare del M5s - Ma stiamo affrontando il prossimo voto con una superficialità ...

Vicenza - la lista del MoVimento 5 Stelle è a rischio : Il MoVimento 5 Stelle non sarà presente su tutte le schede elettorali delle prossime elezioni amministrative. Dopo il caso Siena , arriva quello di Vicenza . A meno di soprese dell'ultimo momento, la ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...

Vicenza : morti per cause naturali i due anziani trovati senza vita nello loro casa a Schio : Vicenza, 30 apr. m(AdnKronos) - Nessun giallo per la morte dei due anziani trovati nel pomeriggio senza vita all'interno della loro casa a Schio. Secondo le prime informazioni da parte dei carabinieri, pare trattarsi di morte naturale, legata ai loro pregressi gravi problemi di salute.

Vicenza : due anziani trovati morti in casa a Schio : Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) – Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pecori Giraldi a Schio dove hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta dei coniugi. La squadra dei pompieri entrati nell’abitazione hanno trovato i due anziani lui di 71 ...

Dazi : Confindustria Vicenza - forte il rischio di essere colpiti : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) - “I Dazi sono un’operazione miope e controproducente per il tutto commercio internazionale, non solo per Vicenza, anche se qui fanno più male visto che siamo la terza provincia italiana per export. I dati parlano chiaro: nell’ultimo anno il nostro export negli Stati Unit