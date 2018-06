Vicenza Alla Muttoni la festa della lettura aumentata

Il Vicenza è di Renzo Rosso : via alla fusione col Bassano : Il Vicenza è ufficialmente di proprietà di Renzo Rosso, il proprietario della Diesel. È arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, ...

Vicenza Teatro dalla Scuola - la finalissima 2018 : Già al lavoro la commissione itinerante che entro il 5 giugno dovrà individuare gli spettacoli finalisti, attesi alla prova del palcoscenico in una speciale rassegna aperta al pubblico in programma ...

Mobilità a Vicenza - Rucco 'Dalla Rosa non è credibile' : Quando Dalla Rosa va sul tecnico dimostra tutta la sua insufficienza di visione, perchè qualsiasi tecnico, anche il più bravo del mondo, deve avere un indirizzo da chi guida l'Amministrazione con il ...

Play out Vicenza - il gioco della palla avvelenata : Cambio di panchina in vista della doppia sfida contro il Teramo ? Sì, no, forse... Telefoni muti da via Schio, alle 21 di martedì, ma sicuramente seguiranno aggiornamenti . Mentre si decide chi dovrà ...

La realtà virtuale entra al Teatro Palladio Olimpico di Vicenza : POP, Palladio Olimpico Project, per una visita alternativa Tenendo fede alla sua originaria intenzione, POP , Palladio Olimpico Project, si propone di guidare il visitatore in un mondo virtuale ...

Vicenza. Notti jazz sotto le volte del Palladio : Il jazz Café Trivellato – Bar Borsa sarà ancora una volta il fulcro della vita notturna di New Conversations –

Dalla Rosa : 'Vicenza Capitale italiana della cultura' : ... "Per un passato unico e visionario ha detto -, incarnato in un patrimonio storico artistico eccezionale, patrimonio Unesco; per l'importante opera di sviluppo di un'economia della cultura, in corso ...

Amministrative : a Treviso Gentilini fa pace con la Lega - a Vicenza Dalla Rosa favorito : Treviso, 4 apr. (AdnKronos) – A poco più di due mesi dalle prossime elezioni Amministrative, in Veneto nei due Comuni capoluogo di Provincia, Treviso e Vicenza, dove si voterà giochi ormai fatti per i candidati a sindaco. L’unica novità degli ultimi giorni è quella riguardante l’ex sindaco- sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini, che dopo una accesa polemica con gli attuali vertici del Carroccio locale, grazie alla mediazione ...

Lupi : Confagricoltura Vicenza - paura tra gli allevatori alla vigilia dell’alpeggio : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) – Tra poco più di un mese partirà la stagione dell’alpeggio, con le mandrie di bovini e ovini che, trascorso l’inverno nelle stalle in pianura, verranno portate sull’altopiano di Asiago a pascolare. Proprio per questo grande è la preoccupazione degli allevatori per la presenza del lupo, che negli ultimi anni si sta riproducendo velocemente, facendo razzia di animali selvatici e ...

Lupi : Confagricoltura Vicenza - paura tra gli allevatori alla vigilia dell'alpeggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Ci preme sottolineare che il sistema d’alpeggio è un’importante voce economica per l’altopiano di Asiago, che dà impiego a centinaia di persone e garantisce reddito agli allevatori con la produzione di latte di alta qualità e di formaggi doc e dop. Tutelarlo e averne cur

Franco Vanni - Il caso Kellan : il 20 aprile alla libreria Galla di Vicenza Eva Massari dialoga con l'autore : Steno Molteni, giornalista di ventisei anni, scrive per il settimanale di cronaca nera «La Notte». Vive a Milano nella stanza 301 dell'Albergo Villa Garibaldi, dove la sera lavora come barman. Guida ...