huffingtonpost

: Verso il summit Kim-Trump. L'organizzazione premio Nobel per il bando delle armi nucleari si offre di coprire tutte… - HuffPostItalia : Verso il summit Kim-Trump. L'organizzazione premio Nobel per il bando delle armi nucleari si offre di coprire tutte… - FabioAngiolillo : RT @lospiegone: Summit di Sofia: verso un reale allargamento ai Balcani occidentali? - di @lidiabonifati #EUWesternBalkansSummit https://t.… - lidiabonifati : RT @lospiegone: Summit di Sofia: verso un reale allargamento ai Balcani occidentali? - di @lidiabonifati #EUWesternBalkansSummit https://t.… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) L'Ican, l'internazionale per il, vincitrice delper la Pace nel 2017, si è offerta di pagare tutti i costi dello storicotra il presidente Usa Donalde il leader nordcoreano Kim Jong-un, previsto – a meno di sorprese – per il 12 giugno a Singapore. L'è disponibile a sostenere le spese dell'intero vertice, compreso il soggiorno di Kim in un lussuoso hotel a cinque stelle (seimila dollari a notte). "Siamo pronti a sostenere i costi sia del vertice che del soggiorno", ha annunciato Akira Kawasaki, il rappresentante dell'Ican in Giappone, citato dall'agenzia France Presse. L'è pronta a "investire" così parte del milione di dollari ricevuto in accompagnamento alper la Campagna contro le.Da Pyongyang, intanto, arriva la notizia ...