VERONICA SATTI La figlia di Bobby Solo in crisi | Sono felice di rivedere i miei

VERONICA Satti/ Dopo il riavvicinamento con Bobby Solo - vincerà la sfida con Alberto? (Grande Fratello 15) : Veronica Satti potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:37:00 GMT)

VERONICA SATTI in crisi al Grande Fratello : la sua paura : Grande Fratello 15: Veronica Satti svela la sua paura Tempo di bilanci al Grande Fratello. Questa sera Barbara d’Urso condurrà la finale del reality che vedrà scontrarsi al televoto Veronica Satti e Alberto Mezzetti, per poi decretare il vincitore finale. In queste ore la figlia di Bobby Solo è apparsa particolarmente in crisi al GF, tanto da rispondere male ad Alberto. Il motivo del nervosismo di Veronica, in base quanto confidato dalla ...

Grande Fratello 2018/ Finale - diretta e vincitore : sarà eliminato Alberto "Tarzan" o VERONICA Satti? : Grande Fratello 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:52:00 GMT)

Pomeriggio 5/ La pace tra VERONICA SATTI e Bobby Solo - Signoretti : "È una vittoria per il GF 15" (30 maggio) : Ancora una volta Barbara D'Urso è pronta a prendere in mano le redini di Pomeriggio 5 a pochi giorni dal week end, quali saranno i temi e gli ospiti del 30 maggio?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:46:00 GMT)

VERONICA SATTI/ La canzone scritta da Bobby Solo quando lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby solo ha letto un messaggio del padre e ascoltato una canzone scritta quando lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:50:00 GMT)

Grande Fratello 15 - VERONICA SATTI : Bobby Solo ha scritto una canzone per lei : Bobby Solo e la figlia Veronica Satti hanno sancito definitivamente la loro pace durante la puntata del Grande Fratello 15, andata in onda, martedì 29 maggio 2018, su Canale 5.Il cantante e la concorrente della quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso si incontreranno lontano dalle telecamere. Bobby Solo, però, ha rassicurato ulteriormente la figlia con una serie di gesti e sorprese che la 27enne genovese ha ...

VERONICA SATTI - pace fatta con papà Bobby Solo : la grande promessa : grande Fratello, Veronica Satti: la sorpresa di Bobby Solo , promessa importante Veronica Satti è entrata nella Casa del grande Fratello 2018 con l’obiettivo di farsi vedere e conoscere da suo padre. La simpatica gieffina è infatti la figlia del noto e amatissimo Bobby Solo. Prima di prendere parte al reality-show di Canale 5, i […] L'articolo Veronica Satti, pace fatta con papà Bobby Solo: la grande promessa proviene da Gossip e Tv.

VERONICA Satti/ Bobby Solo canta alla figlia : "Passano i tuoi sogni come i giorni" (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:20:00 GMT)

TORNO DA TE/ Testo e video : ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia VERONICA Satti : TORNO da te, Testo e video: ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti. Il noto cantante invia a Canale 5 un brano scritto per la ragazza quando era ancora una bambina(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:19:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Diretta - finalisti e eliminati : Bobby e la canzone "Torno da te" per VERONICA Satti : Grande Fratello 2018, Diretta semifinale: trappole, eliminazioni e la sorpresa di Bobby Solo a Veronica Satti. Chi saranno i finalisti del GF 15? Cinque concorrenti a rischio eliminazione(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:10:00 GMT)

Bobby Solo - padre di VERONICA Satti/ "Pronto a riconciliarmi con mia figlia dopo il Grande Fratello 2018" : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:01:00 GMT)

VERONICA SATTI/ Bobby Solo non incontrerà la figlia - per la gieffina un messaggio (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

GF news - l’appello di VERONICA SATTI al padre Bobby Solo : “Sono qui - non voglio niente” : Grande Fratello 15: il messaggio di Veronica Satti per il padre Bobby Solo A poche puntate dalla fine di questa edizione del Grande Fratello Veronica Satti torna a parlare del padre Bobby Solo. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, la gieffina si è chiesta in queste ore se il cantante ha cambiato idea […] L'articolo GF news, l’appello di Veronica Satti al padre Bobby Solo: “Sono qui, non voglio niente” proviene ...

Bobby Solo - padre di VERONICA Satti/ Questa sera manderà un messaggio alla figlia : l'appello ha funzionato? : Bobby Solo, dopo il botta e risposta con Malgioglio, ha annunciato di essere finalmente pronto a riabbracciare Veronica Satti, attuale concorrente del Grande Fratello 2018. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:05:00 GMT)