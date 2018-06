Verona ed il suo verde

Milan - Mr Li è sbarcato a Milano : prima il Verona - poi caccia al suo primo trofeo : E' scattata l'operazione finale di Coppa Italia. Questa mattina, poco prima delle 8, il presidente del Milan, Li Yonghong, è atterrato all'aeroporto di Malpensa a bordo di un volo decollato da Hong ...

Video/ Verona Sassuolo (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Verona Sassuolo (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita, valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Neroverdi avanti con la rete di Lemos.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Hellas Verona Sassuolo 0 - 1 - Vittoria che vale mezza salvezza per i neroverdi : Non c'è storia al 'Bentegodi'. Nonostante il Sassuolo smetta di giocare a metà della ripresa, il Verona non si dimostra in grado di impensierire i neroverdi e continua la striscia negativa che tiene i ...

Serie A - Verona-Sassuolo 0-1. Lemos lancia Iachini : Lo spareggio è del Sassuolo. Con merito. Gli emiliani costruiscono nel primo tempo e difendono con ordine il golletto prodotto da questa superiorità nella seconda parte della sfida dove più che ...

Probabili Formazioni Verona-Sassuolo - Serie A 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, Serie A 2017/2018, 33^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Berardi dal 1′ per la sfida salvezza. Sfida salvezza al ”Bentegodi” tra Hellas Verona e Sassuolo. In palio tre punti fondamentali per evitare la retrocessione in Serie B. La formazione di casa, allenata da Fabio Pecchia, è reduce dalla sconfitta di Bologna per 2-0; uno stop inaspettato ed ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Verona? Bisogna proseguire il nostro percorso» : Sassuolo - "Ci attende una nuova partita importante per questo finale di campionato. Ma stiamo dando continuità di risultati e vogliamo proseguire su questo percorso" . Il tecnico del Sassuolo , Beppe ...

