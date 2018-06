Venezia - Palermo | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Calendario semifinali Playoff Serie B : date - programma - orari e tv. Frosinone-Cittadella e Palermo- Venezia : Frosinone-Cittadella e Palermo-Venezia saranno le due semifinali dei Playoff di Serie B. Le quattro squadre si giocano l’ultima promozione nella Serie A 2018-2019, si preannuncia grande battaglia per un posto al solo. I laziali, dopo aver mancato la chance della promozione diretta all’ultima giornata di regular season, se la dovranno vedere con i veneti che invece hanno eliminato il Bari sfruttando il fattore campo. I siciliani, ...

Calcio - Semifinali Playoff Serie B : Frosinone-Cittadella e Palermo- Venezia . Date - calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il quadro delle Semifinali dei Playoff di Serie B che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie A 2018-2019. Cittadella e Venezia, infatti, hanno sfruttato al meglio il fattore campo eliminando Bari e Perugia nel primo turno e qualificandosi così alle Semifinali dove affronteranno rispettivamente il Frosinone e il Palermo, terza e quarta nella regular season. La compagine laziale, che all’ultima giornata aveva ...

Venezia-Perugia 3-0 - in semifinale c'è il il Palermo per Pippo Inzaghi : E, soprattutto, di aggiudicarsi il campionato del mondo in Germania, Inzaghi da riserva, Nesta da infortunato. Venezia-Perugia 3-0, dunque tripletta di superPippo a Nesta, al debutto nel nostro ...