Venezia | a Cà Foscari ‘full immersion’ per 25 studentesse aspiranti imprenditrici

(Di lunedì 4 giugno 2018), 4 giu. (AdnKronos) – Un laboratorio per aiutare le giovanie neolaureate a sviluppare una carriera in proprio attraverso le competenze digitali. Questo il senso della nuova iniziativa, al via oggi, denominata ‘Fai volare la tua idea con il digitale” organizzata dall’Università Ca’in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria, istituto che sta facendo della digital transformation una delle linee guida del proprio posizionamento strategico.Attraverso focus group, design thinking, esercitazioni guidate, discussioni e lavori di gruppo le 25selezionate con la passione per il digitale si mettono alla prova per diventarenella nuova era digitale. Il percorso formativo si articola in sei appuntamenti insieme a docenti, manager ed esperti del settore per scoprire le competenze indispensabili per avviare ...