Venezia : a Cà Foscari ‘full immersion’ per 25 studentesse aspiranti imprenditrici : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Un laboratorio per aiutare le giovani studentesse e neolaureate a sviluppare una carriera in proprio attraverso le competenze digitali. Questo il senso della nuova iniziativa, al via oggi, denominata ‘Fai volare la tua idea con il digitale” organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria, istituto che sta facendo della digital transformation una ...

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (3) : (AdnKronos) - Il programma previsto dall’accordo verrà realizzato, infatti, da un team di docenti/ricercatori dell'Università Cà Foscari, esperti digitali selezionati dalla Camera di Commercio e 20 Digital promoters, studenti magistrali o neo laureati utilizzati come collegamento con le imprese. Le

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La compartecipazione messa in atto con l'Università Cà Foscari in questo progetto testimonia quanto i soggetti pubblici possano svolgere a vantaggio del sistema economico un ruolo di motori di sviluppo trasversale - ha dichiarato Gian Michele Gambato, vicepresidente vica

Venezia : da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – Sono 1,2 milioni le risorse che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare destinerà alla trasformazione digitale delle PMI del territorio nel 2018/2019. Risorse che andranno a finanziare lo sviluppo di una ‘road map” per la Digital transformation e l’Impresa 4.0 tracciata dall’ente Camerale con il supporto dell’Università Ca’ Foscari Venezia e in linea con le ...

Archeologia : il Comune di Venezia e l’Università Ca’ Foscari siglano un accordo per gli scavi a Torcello : La Giunta comunale ha approvato, su proposta degli assessori al Riordino del Patrimonio Luciana Colle e alla Gestione del Patrimonio Renato Boraso, la delibera che stabilisce gli indirizzi per la stipula di un nuovo contratto di comodato gratuito per la durata di due anni a favore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia di alcune aree di proprietà del Comune di Venezia sull’Isola di Torcello. Nello specifico il progetto archeologico di Torcello è ...