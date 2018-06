Veneto | M5S | Tav e Pedemontana sottoposte dal ministro ad analisi costi-benefici

Erika Stefani - il neo-ministro avverte il M5s : 'Senza autonomia per il Veneto salta subito il governo' : Il governo Lega-M5s già traballa. Parola della ministra Erika Stefani , nominata agli Affari regionali e alle Autonomie. Intervistata dal Corriere della Sera , premette: 'La mia nomina è il frutto di ...

"Marcia su Roma" : così in Veneto il M5s si prepara al 2 giugno : Marcia su Roma. così, con una vaghissima allusione a quel che avvenne il 28 ottobre del 1922, il gruppo di attivisti grillini di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ha intitolato l'evento Facebook in vista della manifestazione indetta da Luigi Di Maio nella Capitale il 2 giugno.

Governo : Pd Veneto difende Mattarella - no ad attacchi sguaiati di Lega e M5S : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Rinnoviamo la fiducia al capo dello Stato: gli attacchi di queste ore sono la testimonianza dell’intolleranza democratica di chi invoca il popolo per forzare ogni regola della Costituzione. Lega e Cinque Stelle dovrebbero smetterla con questa indecente gazzarra e dire chiaramente se si riconoscono in quella Costituzione che dicevano di voler ‘salvare’ appena un anno e mezzo fa. Gli ...

Lega-M5S - a Roma e in Veneto le prime crepe dell'alleanza giallo-verde : Basta distogliere lo sguardo da Palazzo Chigi. E rivolgerlo ai territori. Anzi: a due simboli del potere costruito e conquistato da Lega e Movimento 5 Stelle. La Roma di Virginia Raggi e il Veneto dell’eterno Luca Zaia. Perché è proprio lì che la patina del “tutto va bene, cambiamo l’Italia” sembra non sostenere l’urto della realtà. E’ lì che l’asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio riceve i primi colpi significativi. E significativi ...

Veneto : M5S - nuova legge elettorale è un 'Win For Life' della Lega (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ancora più grave è la ricaduta sui costi della politica – avvertono gli esponenti del Movimento 5 Stelle – dato che con la nuova legge elettorale si spenderanno 5 milioni in più per ogni legislatura. E non sono mica soldi della Lega o di Zaia, questi sono soldi dei citta

Veneto : M5S - nuova legge elettorale è un 'Win For Life' della Lega : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - "La nuova legge elettorale del Veneto è un Win For Life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza, per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti". A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che si sono opposti strenuamente in

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla ...

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto (2) : (AdnKronos) – ‘Basta leggere il contratto per sentirsi parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così come era ‘ annunciano i 5 Stelle – possiamo sentirci orgogliosamente italiani, pronti a entrare in una nuova era, e tutti assieme possiamo dire #IoSonoNelcontratto”.#IoSonoNelcontratto è infatti l’hashtag che è stato lanciato per ...

