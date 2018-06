Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza 'lupo' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al futuro, ora che il progetto Life WolfAlps ha esaurito la propria azione, la Regione Veneto intende continuare ad affiancare gli allevatori. L’assessore ha prospettato lo stanziamento di un milione di euro per prevenire i danni da fauna selvatica (da reperirsi co

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Questione di giorni, manca solo il passaggio deliberativo della Giunta previsto a fine settimana, e la Regione Veneto aprirà un proprio ‘sportello’ ad Asiago, con un proprio funzionario, che assisterà gli allevatori nei problemi di convivenza con i grandi carnivori, in particolare il lupo.Ad annunciare ai diretti interessati il nuovo accordo di collaborazione tra Regione e Unione montana ...

Veneto : alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Obiettivo dell’accordo è monitorare la situazione e facilitare l’informazione degli allevatori e delle Comunità locali sui metodi più corretti ed efficaci per prevenire gli assalti predatori dei lupi (e non solo, la prevenzione riguarda anche linci e grandi plantigradi), favorire l’attività di pascolo in quota mettendo in sicurezza malghe e malghesi, semplificare la rilevazione di ...

