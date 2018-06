Veneto | alleanza tra Regione e Sette Comuni di Asiago per emergenza ‘lupo’

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Questione di giorni, manca solo il passaggio deliberativo della Giunta previsto a fine settimana, e laaprirà un proprio ‘sportello’ ad, con un proprio funzionario, che assisterà gli allevatori nei problemi di convivenza con i grandi carnivori, in particolare il lupo.Ad annunciare ai diretti interessati il nuovo accordo di collaborazione trae Unione montana dell’Altopiano, nella sede della Spettabile Reggenza, sono stati l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan e il sindaco di Gallio, Emanuele Munari in veste di presidente della Reggenza dei. Per tre giorni la settimana un funzionario della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dellasarà presente ad, nella sede dell’Unione Montana in viale Stazione 1, per garantire in loco informazioni, ...